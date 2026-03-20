Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện trường thảm họa cháy nhà máy linh kiện ô tô tại Hàn Quốc: 53 nạn nhân nhập viện, hàng chục người vẫn chưa rõ tung tích

20-03-2026 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà máy ở Daejeon khiến hàng chục người bị thương, nhiều người chưa rõ tung tích.

Chiều 20/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy sản xuất linh kiện ô tô ở phường Munpyeong, quận Daedeok, thành phố Daejeon

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 13h17 (giờ địa phương). Chỉ sau 14 phút nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nâng mức phản ứng lên cấp độ 2 và nhanh chóng triển khai công tác dập lửa

Do quy mô đám cháy lớn, cơ quan chức năng đã ban bố lệnh huy động lực lượng cứu hỏa trên toàn quốc

Hơn 100 phương tiện cùng khoảng 250 nhân sự đã được điều động tới hiện trường để khống chế hỏa hoạn

Tính đến khoảng 16h cùng ngày, vụ việc đã khiến 53 người bị thương, trong đó có 24 người bị thương nặng và 29 người bị thương nhẹ, chủ yếu do hít phải khói hoặc bị thương trong quá trình sơ tán

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà máy có khoảng 170 công nhân làm việc

Hiện vẫn còn 14 người được xác định là mất liên lạc, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai khẩn trương.

Các nạn nhân bị thương đã được sơ cứu và chuyển đến nhiều bệnh viện lân cận như Bệnh viện Đại học Quốc gia Chungnam, Bệnh viện Eulji và Bệnh viện Seon để tiếp tục điều trị

Đáng chú ý, nhà máy này có xử lý natri, do đó vụ việc được phân loại là tai nạn hóa chất. Cơ quan An toàn Hóa chất cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp ứng phóa

Liên quan đến vụ cháy, Tổng thống Lee Jae-myung và Thủ tướng Kim Min-seok đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động tối đa nguồn lực nhằm ưu tiên công tác cứu người

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ

Nguồn - Ảnh: News1

Theo Phạm Trang

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
hàn quốc, cháy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng trên đà sụt mạnh nhất trong 6 năm, chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư chớ vội 'bắt đáy': Vì sao?

Nga nêu nguyên tắc quan trọng đối với khách mua dầu khí

Cháy lớn tại khu nhà ở Hong Kong (Trung Quốc), gần 100 người đi sơ tán

18:34 , 20/03/2026
Ukraine dành phần lớn tên lửa để tiêu diệt chính UAV của mình?

18:29 , 20/03/2026
Nga âm thầm phát triển động cơ siêu việt chưa từng trong có lịch sử loài người: Hé lộ chi tiết đắt giá

17:56 , 20/03/2026
Thu giữ hơn 26.000 điện thoại, 34 tỷ đồng tiền mặt và bắt khẩn cấp 24 người

17:20 , 20/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên