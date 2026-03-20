Giá vàng trên đà sụt mạnh nhất trong 6 năm, chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư chớ vội ‘bắt đáy’: Vì sao?

Giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.640 USD/ounce trong phiên thứ Sáu. Kim loại quý này đã giảm gần 8% trong tuần này, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Giá dầu thô, khí đốt tự nhiên và nhiên liệu tăng vọt sau xung đột đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Điều này khiến khả năng các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất trở nên thấp hơn. Diễn biến này gây bất lợi cho vàng vì tài sản này không mang lại lợi suất.

Vàng đã giảm liên tiếp mỗi tuần kể từ khi xung đột Mỹ -Israel và Iran nổ ra vào tháng trước. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD tăng lên. Nhà đầu tư bán vàng để bù đắp khoản lỗ ở các tài sản khác. Các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng cũng ghi nhận dòng vốn rút ra.

Trong bối cảnh đó, nhà phân tích Robert Gottlieb, người từng là chuyên gia giao dịch kim loại quý tại JPMorgan Chase, khuyến nghị nhà đầu tư không nên “bắt đáy” ở thời điểm này. Ông cho rằng biến động thị trường đang quá lớn. Theo ông, áp lực bán có thể còn tiếp diễn cho tới khi thị trường ổn định hơn và giá bắt đầu ổn định trở lại.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã họp trong tuần này và giữ nguyên lãi suất như dự báo. Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh rằng cơ quan này chỉ xem xét nới lỏng chính sách khi có tiến triển rõ ràng trong việc kiểm soát lạm phát.

Diễn biến của vàng sau khi xung đột Iran bùng phát có nét tương đồng với năm 2022. Khi đó, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã gây ra cú sốc năng lượng trên toàn cầu. Sau đó, giá vàng ghi nhận chuỗi giảm kéo dài 7 tháng cho tới tháng 10/2022, đợt dài nhất trong lịch sử.

Dù có sự điều chỉnh gần đây, giá vàng vẫn cao hơn khoảng 8% so với đầu năm. Trước đó, kim loại quý này từng chạm mức kỷ lục gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1. Đà tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và lo ngại về tính độc lập của Fed.

Tính đến 7h34 sáng tại Singapore, giá vàng giao ngay gần như đi ngang ở mức 4.640,85 USD/ounce. Trước đó, giá đã chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 7 phiên liên tiếp vào ngày thứ Năm, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 10/2023.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm về gần 72 USD/ounce, giảm khoảng 10% trong tuần. Giá palladium và platinum cũng đang hướng tới một tuần giảm.

