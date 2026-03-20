Thế giới ngỡ ngàng với trạm dưỡng lão bằng robot tại Trung Quốc: Từ massage, cứu ngải, đến chơi cờ, pha trà cho các cụ già

Tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ý tưởng “robot chăm người già” không còn là viễn cảnh xa vời. Mới đây, một trạm dưỡng lão ứng dụng robot và công nghệ thông minh đã chính thức đi vào hoạt động, được xem là mô hình đầu tiên trên thế giới theo hướng tích hợp toàn diện giữa công nghệ và chăm sóc người cao tuổi.

Theo Báo Bắc Kinh Thanh Niên, trạm dưỡng lão này nằm tại khu Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh, thuộc phường Vinh Hoa, có diện tích sử dụng khoảng 1.100 m². Hiện tại, nơi đây quy tụ 23 doanh nghiệp công nghệ, triển khai tổng cộng 43 loại robot và thiết bị thông minh khác nhau.

Mô hình được xây dựng xoay quanh 3 nhóm chức năng chính gồm: dịch vụ cơ bản, ứng dụng robot và cải tạo không gian thân thiện với người cao tuổi, tạo nên hệ sinh thái “công nghệ và dưỡng lão” hoàn chỉnh.

Bên trong trạm, khu vực bếp ăn được tự động hóa toàn bộ quy trình phục vụ. Tại khu chăm sóc sức khỏe, robot massage và robot cứu ngải cung cấp các liệu pháp trị liệu chuyên sâu. Robot khung xương ngoài hỗ trợ phục hồi chức năng vận động, trong khi robot chơi cờ, pha trà giúp người cao tuổi có thêm hoạt động giải trí nhẹ nhàng.

Trải nghiệm thực tế, bà Trương, 72 tuổi, cho biết: trước đây bà luôn nghĩ robot là thứ xa vời, nhưng sau khi thử robot cứu ngải, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm rõ rệt. Bà cũng đánh giá cao hệ thống thanh toán thông minh với hướng dẫn bằng giọng nói rõ ràng, rất dễ sử dụng với người lớn tuổi.

Một khách hàng khác, ông Vương, sau khi tham quan phòng mẫu cải tạo thân thiện với người già, chia sẻ rằng các thiết bị giám sát thông minh giúp ông cảm thấy an tâm hơn khi sống một mình, đúng nghĩa là công nghệ phục vụ cuộc sống.

Ngoài ra, trạm còn bố trí không gian trải nghiệm dành cho người cao tuổi với nhiều thiết bị như xe lăn thông minh, robot bầu bạn và khu thử nghiệm robot chó vượt chướng ngại vật, giúp họ tiếp cận gần hơn với các công nghệ mới.

Mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành hướng đi mới trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới.

