The Diplomat: Cuộc khủng hoảng Iran đã cho thấy điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc

Trong chiến dịch tấn công Iran, Mỹ đã dựa vào các đồng minh của mình, đó là Israel và những quốc gia quân chủ vùng Vịnh. ​​

Thực tế cho thấy UAE, Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait và Saudi Arabia đã thể hiện khả năng đáng kinh ngạc và đạt được những kết quả đáng kể trong việc đánh chặn máy bay không người lái của Iran.

Tuy nhiên những nước này này không tham gia cuộc tấn công thực sự nhằm vào quốc gia láng giềng của họ.

Ngoài ra, Washington còn có một mạng lưới liên minh rộng lớn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các đồng minh truyền thống gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia Philippines... luôn hoan nghênh và cho phép quân đội cũng như thiết bị quân sự của Mỹ đóng tại các căn cứ của họ

Những đối tác khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương như: Singapore, Thái Lan và New Zealand định kỳ cho phép Mỹ tiếp cận các cơ sở, căn cứ sửa chữa và kho tàng của họ; việc trao đổi thông tin cũng được thiết lập tốt.

Trung Quốc chưa thiết lập được một mạng lưới đồng minh rộng lớn như Mỹ.

Từ góc nhìn của Bắc Kinh, như tờ The Diplomat viết, Trung Quốc rõ ràng đang bị bao vây bởi "các khu vực tiền phương chuẩn bị cho những cuộc tấn công". Hiện tại, Trung Quốc chỉ có liên minh quân sự và hiệp ước phòng thủ chung với một quốc gia duy nhất - Triều Tiên.

"Nói cách khác, nếu một cuộc xung đột trực tiếp nổ ra ngay bây giờ, Mỹ sẽ tham gia với liên minh của riêng mình, nhưng Trung Quốc chỉ tiến hành cuộc chiến đó một mình. Bắc Kinh hiện không muốn bị ràng buộc bởi các liên minh, coi chúng là gánh nặng, nhưng điều này có nguy cơ trở thành vấn đề đối với họ trong tương lai", bài báo cho biết.

Tờ The Diplomat cũng lưu ý rằng Philippines và Nhật Bản đã chính thức ám chỉ rằng họ có thể can thiệp vào một cuộc xung đột giả định về vấn đề Đài Loan.

"Trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan, Mỹ sẽ sử dụng các căn cứ tiền phương của mình trên lãnh thổ những nước đồng minh và gần như chắc chắn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ họ", bài báo khẳng định.

Theo nghĩa này, cuộc khủng hoảng Iran đã chứng minh một cách đầy đủ những gì có thể xảy ra trong tương lai, ngay cả ở một khu vực hoàn toàn khác.