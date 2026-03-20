Cháy lớn tại khu nhà ở Hong Kong (Trung Quốc), gần 100 người đi sơ tán

Theo truyền thông địa phương, đám cháy xảy ra vào khoảng gần 22h (giờ địa phương) kèm theo nhiều tiếng nổ. Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đã nâng mức báo động lên cấp 3 sau vụ hỏa hoạn này.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo ra cột khói dày đặc bốc cao có thể quan sát từ khoảng cách xa. Lực lượng chức năng đã nhận được hàng loạt cuộc gọi khẩn cấp sau khi vụ việc xảy ra, đồng thời cho biết gần 100 người đã được sơ tán trong giai đoạn ứng phó ban đầu.

Đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.