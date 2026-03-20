Cháy lớn tại khu nhà ở Hong Kong (Trung Quốc), gần 100 người đi sơ tán
Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát tại Wang Fuk Court, một khu dân cư ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 27/11/2025
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại khu nhà lợp tôn gần Lo Wai, quận Tsuen Wan, Hong Kong (Trung Quốc) vào tối 19/3.
- 09-03-2026Cháy lớn thiêu rụi tòa nhà biểu tượng lịch sử tại trung tâm thành phố, 15 xe cứu hỏa được điều động
- 21-02-2026Cháy lớn tại đền thờ ở Nhật Bản, 5 người thiệt mạng
Theo truyền thông địa phương, đám cháy xảy ra vào khoảng gần 22h (giờ địa phương) kèm theo nhiều tiếng nổ. Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đã nâng mức báo động lên cấp 3 sau vụ hỏa hoạn này.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo ra cột khói dày đặc bốc cao có thể quan sát từ khoảng cách xa. Lực lượng chức năng đã nhận được hàng loạt cuộc gọi khẩn cấp sau khi vụ việc xảy ra, đồng thời cho biết gần 100 người đã được sơ tán trong giai đoạn ứng phó ban đầu.
Đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.
