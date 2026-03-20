"Cỗ máy in tiền" BTS tái xuất: Một tiếng biểu diễn tại Seoul khiến cả thế giới đổ dồn túi tiền về Hàn Quốc, chính phủ nâng mức cảnh báo khủng bố

BTS sẽ phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên “ARIRANG” vào 13h ngày 20/3. Tối hôm sau, ngày 21/3 lúc 20h, nhóm sẽ tổ chức concert comeback miễn phí mang tên “BTS The Comeback Live | ARIRANG” tại khu vực Quảng trường Gwanghwamun, Seoul. Ngoài 22.000 khán giả có vé chính thức, dự kiến sẽ có tới 260.000 người, bao gồm cả du khách, tập trung về khu vực này để theo dõi sự kiện.

Điều này đã khiến cộng đồng fan BTS, còn gọi là ARMY, từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về Hàn Quốc với số lượng lớn trước concert comeback của BTS dự kiến diễn ra tại Quảng trường Gwanghwamun và tạo nên một hiệu ứng kinh tế mang về hàng tỷ đô cho Hàn Quốc.

Lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc tăng 32,7%

Theo số liệu do Cơ quan Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 20/3, tổng số người nước ngoài (không bao gồm tổ bay) nhập cảnh từ ngày 1 đến 18/3 năm nay đạt 1.099.700 người. Con số này tăng khoảng 271.200 người, tương đương 32,7%, so với mức 828.500 người cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng này được cho là chịu ảnh hưởng lớn từ lượng du khách đến Hàn Quốc để tham dự concert comeback của BTS. Một số dự đoán rằng nếu tính thêm lượng người nhập cảnh trong hai ngày 19 và 20/3, ngay trước thời điểm diễn ra concert, mức tăng trưởng có thể vượt 50% so với cùng kỳ năm trước.

“Hiệu ứng BTS” cũng thể hiện rõ trong cơ cấu độ tuổi của khách nhập cảnh. Trong tháng này, tỷ lệ người nước ngoài ở độ tuổi teen và 20 tuổi - nhóm fan chủ lực của BTS, tăng mạnh. Lượng khách dưới 20 tuổi tăng 40%, từ 65.600 lên 91.800 người. Nhóm tuổi 20 cũng tăng 35,2%, từ 257.000 lên 347.500, cao hơn mức tăng trung bình chung. Đáng chú ý, nhóm dưới 9 tuổi cũng tăng tới 54%.

Xét theo khu vực, khách đến từ châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất với 910.300 người, tiếp theo là Bắc Mỹ (92.000), châu Âu (71.500) và châu Đại Dương (15.100). Lượng khách tăng ở tất cả các châu lục ngoại trừ châu Phi, trong đó châu Âu ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 51%.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hiện đang triển khai các biện pháp “kiểm tra nhập cảnh đặc biệt” nhằm hỗ trợ du khách quốc tế đến xem concert của BTS. Cụ thể, cơ quan này sẽ bổ sung thêm quầy kiểm tra tại các khung giờ và khu vực có lượng khách tập trung cao, kéo dài thời gian làm việc của nhân viên, đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Trước đó, một cuộc họp giữa các cơ quan liên quan đã được tổ chức nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc tại sân bay Incheon, với sự tham gia của đại diện Bộ Giao thông, Tổng công ty Sân bay Quốc tế Incheon và Cơ quan Xuất nhập cảnh.

Một quan chức Bộ Tư pháp cho biết: “Thông qua phối hợp liên ngành, chúng tôi sẽ xây dựng các giải pháp giảm thời gian chờ làm thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài, đồng thời thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương.”

Seoul quá tải trước giờ G

Ghi nhận chiều 19/3, khu phố Myeong-dong đã khoác lên mình không khí lễ hội rõ rệt, chỉ vài ngày trước concert comeback của BTS diễn ra vào tối 21/3. Trên khắp các tuyến đường, màn hình quảng cáo kỹ thuật số liên tục hiển thị thông điệp chào đón cộng đồng ARMY bằng nhiều ngôn ngữ. Các bản hit của BTS được phát liên tục qua hệ thống loa ngoài trời, trong khi dòng người hâm mộ quốc tế, nhiều người mặc trang phục màu tím đặc trưng, đeo băng đô và túi phụ kiện, đổ về khu vực trung tâm ngày càng đông.

Không khí sôi động này được giới kinh doanh mô tả là một “cơn sốt BTS” thực sự, khi toàn bộ khu vực trung tâm Seoul bắt đầu nóng lên từng giờ trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Các cửa hàng xung quanh khu vực biểu diễn đang gấp rút chuẩn bị để đón lượng khách tăng đột biến. Một quán pub gần quảng trường đã lắp đặt khu chụp ảnh theo chủ đề BTS, trang bị màn hình lớn và tuyển thêm nhân viên có thể giao tiếp bằng ba ngôn ngữ để phục vụ du khách quốc tế. Chủ quán, ông Moon Sang-gi (52 tuổi), cho biết toàn bộ nhân viên sẽ mặc áo phông màu tím trong ngày diễn ra concert để chào đón người hâm mộ.

Du khách chụp ảnh tại cầu thang Sejong Munhwa ở quận Jongno, Seoul (Ảnh: News1)

Tại các cửa hàng bán đồ K-pop ở Myeong-dong, nhu cầu mua sắm tăng mạnh chưa từng thấy. Một nhân viên cho biết lượng khách đã tăng gấp ba lần so với ngày thường, trong khi các sản phẩm nổi bật như lightstick chính thức của BTS, còn gọi là “Army Bomb”, đã nhanh chóng cháy hàng.

Aoi Hirano, 20 tuổi, du khách đến từ Nhật Bản, chia sẻ cô đã mua búp bê và móc khóa nhân vật BTS để “giảm bớt hồi hộp” trước giờ concert. Trong khi đó, các cửa hàng salad tự động và quán cà phê gần đó cũng ghi nhận lượng đơn hàng tăng hơn ba lần, thậm chí còn mở các phòng chat trực tuyến riêng để phục vụ khách quốc tế.

Làn sóng tiêu dùng từ người hâm mộ cũng mang lại cú hích rõ rệt cho ngành bán lẻ. Lotte Department Store cho biết doanh số từ khách quốc tế tại cửa hàng flagship ở Myeong-dong đã tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ tính trong tuần từ 11 đến 18/3.

Không chỉ dừng lại ở mua sắm, người hâm mộ từ nhiều quốc gia và nhiều độ tuổi khác nhau cũng đã tập trung về Seoul để tham dự sự kiện. Stella Chipolen, 12 tuổi, đến từ Mỹ, đã bay tới Hàn Quốc cùng mẹ từ ngày 18/3. Mẹ của cô bé, bà Melza Chipolen (48 tuổi), cho biết con gái mình vô cùng háo hức, liên tục hỏi liệu có thực sự được gặp BTS ngoài đời hay không. Hai mẹ con cũng dự định ghé thăm trụ sở HYBE trước ngày diễn ra concert để lưu lại kỷ niệm.

Tại khu vực Gwanghwamun, Nati Olen, 37 tuổi, đến từ Brazil, xuất hiện trong chiếc áo khoác varsity tự thiết kế mang phong cách BTS và thậm chí còn thuê nhiếp ảnh gia để chụp ảnh cá nhân. Trong khi đó, Mieko Ishimoto, 62 tuổi, du khách Nhật Bản, cho biết bà từng đến Hàn Quốc vào năm 2019 để mua các sản phẩm BTS chỉ bán tại Gangnam. Dù ban đầu dự định rời đi trước ngày concert, bà cho biết việc có mặt tại đây khiến bà cân nhắc thay đổi kế hoạch.

Giá khách sạn tăng gấp chục lần, quán bánh kếp được đặt thuê nguyên tuần

“Ngay cả mẹ tôi, đã ngoài 70 tuổi, cũng rất muốn xem BTS biểu diễn. Vé thì gần như không thể mua được dù có thức trắng đêm, nên tôi đành đặt một khách sạn gần đó cho cả gia đình, hy vọng có thể nhìn thấy họ trong buổi biểu diễn miễn phí tại Gwanghwamun,” ông Kim Jeong-woo (45 tuổi), một nhân viên văn phòng, chia sẻ.

Ông cho biết đã cố gắng đặt vé cho con gái ngay khi mở bán cho concert đánh dấu màn trở lại của BTS sau 3 năm 9 tháng, nhưng không thành công. “Tôi đã nghĩ cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, nhưng không ngờ mẹ tôi cũng muốn đi xem,” ông nói thêm.

Theo ghi nhận vào ngày 14/3, chỉ một tuần trước concert, giá phòng tại các motel quanh khu vực Gwanghwamun vốn ở mức khoảng 100.000 won/đêm (khoảng 1,7 triệu đồng) đã đồng loạt tăng lên 400.000 đến 500.000 won (khoảng 7 - 8,7 triệu đồng), thậm chí có nơi vượt mốc 800.000 won (14 triệu đồng). Một đại diện ngành lưu trú tại đây cho biết: “Nhu cầu tăng đột biến vì concert của BTS, nên chúng tôi đã điều chỉnh giá.”

Người hâm mộ BTS đến từ Pháp reo hò sau khi đặt vé thành công cho concert của BTS tại một phòng máy tính ở Seoul (Ảnh: Reuters-Yonhap)

Các khách sạn lớn trong khu vực như The Plaza Seoul (quận Jung-gu) hay Four Seasons Hotel Seoul (quận Jongno-gu) đã kín phòng từ rất sớm. Lượng khách hỏi thuê các vị trí “view đẹp” để theo dõi concert vẫn tiếp tục tăng không ngừng.

Thậm chí, một quán bánh kếp nằm ở tầng 2 của Trung tâm Nghệ thuật Sejong, nơi có thể nhìn ra Quảng trường Gwanghwamun, cũng đã nhận được hai yêu cầu thuê nguyên không gian theo nhóm chỉ trong vòng một tuần. Đại diện nhà hàng cho biết đây là lần đầu tiên họ nhận được kiểu yêu cầu như vậy và nhiều khả năng có liên quan trực tiếp đến concert BTS.

Không chỉ thị trường chính thống, các giao dịch chợ đen liên quan đến vé concert và phòng khách sạn đặt trước cũng đang diễn ra sôi động. Một ứng dụng mua bán đồ cũ xuất hiện bài đăng rao bán combo gồm hai vé concert BTS vào tháng 4 kèm hai đêm khách sạn với giá lên tới 1,5 triệu won (khoảng 26 triệu đồng).

Khu vực Gwanghwamun vốn chủ yếu hoạt động theo giờ hành chính trong tuần, nhưng trước sự kiện này, nhiều cửa hàng đã quyết định mở cửa cả cuối tuần để tận dụng cơ hội kinh doanh. Ông Kim Jeong-su (45 tuổi), chủ một quán cà phê tại Jongno, cho biết: “Chúng tôi thường chỉ mở cửa ngày thường, nhưng sẽ hoạt động vào cuối tuần đó.” Trong khi đó, ông Yoo Seong-hyun (32 tuổi), chủ một nhà hàng sushi trong tòa nhà KT Gwanghwamun, cho biết đã đặt thêm 40–50% nguyên liệu và dự định tăng cường nhân sự để phục vụ lượng khách tăng cao.

Trước tình trạng giá phòng leo thang, chính quyền Seoul đã tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn hành vi tăng giá quá mức.

Trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế, các thông tin như “hướng dẫn ở ghép”, “cách đặt phòng tại Seoul hoặc khu vực lân cận” hay “di chuyển bằng KTX để đến Gwanghwamun” đang được chia sẻ rộng rãi, cho thấy mức độ cạnh tranh và chuẩn bị gắt gao cho một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất năm.

Seoul siết chặt an ninh, triển khai các biện pháp chống khủng bố

Với quy mô dự kiến lên tới 260.000 người, concert miễn phí của BTS đang khiến chính quyền Seoul phải kích hoạt hàng loạt biện pháp an ninh và kiểm soát đám đông ở mức cao chưa từng có. Đây sẽ là một trong những sự kiện tập trung đông người lớn nhất tại khu vực này kể từ kỳ 2002 FIFA World Cup.

Sự kiện kéo dài khoảng một giờ, diễn ra trên trục trung tâm thủ đô và sẽ được phát trực tiếp trên Netflix tới 190 quốc gia. Điều này khiến concert thu hút sự chú ý toàn cầu, trong bối cảnh các vấn đề về an toàn đám đông đang được giám sát chặt chẽ tại Hàn Quốc.

Khoảng 22.000 khán giả sở hữu vé miễn phí sẽ tham dự trực tiếp, tuy nhiên khu vực xung quanh vẫn mở cho công chúng không có vé đến theo dõi, theo Bộ trưởng Nội vụ Yun Ho-jung.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng dự kiến triển khai khoảng 4.800 cảnh sát cùng 3.400 nhân sự từ chính quyền thành phố và các đơn vị liên quan, nhằm kiểm soát dòng người, xử lý tình huống khẩn cấp và triển khai các biện pháp chống khủng bố.

Bộ trưởng Yun nhấn mạnh cách tiếp cận “an toàn là trên hết”, bao gồm kiểm tra kết cấu công trình trước sự kiện, vận hành hệ thống chỉ huy liên ngành theo thời gian thực và dọn dẹp ngay sau khi concert kết thúc. Ông cho biết: “Sự kiện này không chỉ thể hiện văn hóa Hàn Quốc mà còn cho thấy sự an toàn của Hàn Quốc.”

Cảnh sát cũng cho biết việc người hâm mộ cắm trại qua đêm là điều khó ngăn cản hoàn toàn nhưng các loại lều lớn sẽ không được phép dựng. Thành phố sẽ bố trí hướng dẫn viên đa ngôn ngữ, các trạm y tế và sử dụng 894 nhà vệ sinh công cộng tại các tòa nhà lân cận để phục vụ người tham dự.

Sau thảm kịch chen lấn trong dịp Halloween năm 2022 khiến 159 người thiệt mạng, Hàn Quốc hiện duy trì mức cảnh giác cao đối với các sự kiện đông người.

Trước thềm concert, Seoul đã tăng cường các biện pháp an ninh và kiểm soát đám đông tại hàng loạt địa điểm trung tâm khi người hâm mộ đổ về thủ đô. Khu vực quanh Quảng trường Gwanghwamun đã được thiết lập các cổng kiểm soát và rào chắn kim loại để điều tiết dòng người.

Theo ước tính của cảnh sát, số người tập trung trong ngày diễn ra sự kiện có thể lên tới 260.000, tương đương quy mô các cuộc ăn mừng World Cup năm 2002.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra lần cuối, bao gồm việc chặn các lối tiếp cận như miệng thông gió và những khu vực dễ xảy ra nguy hiểm.

Hệ thống kiểm soát đám đông sẽ được triển khai theo mô hình sân vận động, với việc hạn chế lối vào theo các tuyến đường chỉ định. Một đoạn dài 1,2km từ Quảng trường Gwanghwamun đến Seoul Plaza được thiết lập là khu vực kiểm soát mật độ cao. Hệ thống giám sát thời gian thực sẽ được sử dụng để theo dõi tình hình, và nếu mật độ vượt quá 3 người trên mỗi mét vuông, việc tiếp cận sẽ bị dừng hoàn toàn.

Máy dò kim loại sẽ được lắp đặt tại các cổng vào, lực lượng chức năng có thể kiểm tra giấy tờ tùy thân khi cần thiết. Các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng cơ động cũng sẽ tiến hành kiểm tra túi xách ngẫu nhiên, đặc biệt với các hành lý cỡ lớn.

Mức cảnh báo chống khủng bố được nâng lên trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ 0h ngày 19/3. Việc vận chuyển súng dân dụng sẽ bị tạm dừng từ 21h ngày 20/3, đồng thời các phương tiện phát hiện drone sẽ được triển khai để ngăn chặn các thiết bị bay trái phép xâm nhập khu vực tổ chức.

Ngoài ra, toàn bộ các miệng thông gió gần quảng trường đã được che chắn bằng rào bảo vệ nhằm ngăn người dân leo lên quan sát. Lực lượng an ninh cũng được bố trí tại các vị trí nhạy cảm để đảm bảo không có ai tiếp cận những khu vực bị hạn chế.

Hiệu ứng kinh tế tỷ đô

Cơn sốt BTS không chỉ dừng lại tại Seoul mà đang lan rộng tới hầu hết các thành phố lớn nằm trong lịch trình lưu diễn của nhóm. Theo tạp chí Clash Magazine (Anh), buổi biểu diễn kéo dài hai ngày của BTS tại London vào tháng 7 tới được ước tính sẽ tạo ra khoảng 83 triệu bảng Anh (tương đương 2900 tỷ đồng) giá trị kích thích kinh tế địa phương. Con số này dựa trên phân tích của Graham Cookson, giáo sư kinh tế tại Đại học City.

Xét trên toàn bộ tour diễn thế giới, dự kiến khởi động từ tháng 4 tại Goyang, tỉnh Gyeonggi, và kéo dài qua 34 thành phố trên toàn cầu cho đến năm sau, BTS được dự báo có thể tạo ra hiệu ứng kinh tế từ 5.000 đến 10.000 tỷ won (khoảng 175 nghìn tỷ đồng).

Báo The Guardian dẫn lại số liệu từ tour diễn năm 2021, trước khi các thành viên nhập ngũ, cho thấy chỉ trong 4 ngày biểu diễn tại Los Angeles, BTS đã mang về khoảng 100 triệu USD (tương đương 2600 tỷ won) cho kinh tế địa phương. Với việc cộng đồng người hâm mộ ngày càng lớn mạnh trong thời gian nhóm tạm ngừng hoạt động, tác động lần này được dự đoán sẽ còn lớn hơn đáng kể.

Tờ báo cũng nhấn mạnh sự gia tăng của hiện tượng “BTS pilgrimage” - tức là việc người hâm mộ xem BTS như một nguồn cảm hứng tinh thần và sẵn sàng di chuyển đến các địa điểm liên quan đến nhóm để trải nghiệm. Xu hướng này được cho là sẽ đạt đỉnh trong tour diễn sắp tới.

Bên cạnh đó, giới quan sát cũng đang đặt câu hỏi liệu doanh thu từ tour diễn lần này của BTS có thể vượt qua kỷ lục do Taylor Swift thiết lập với tour The Eras Tour. Tour diễn này gồm 149 đêm diễn và đã thu về khoảng 2 tỷ USD (tương đương 52 nghìn tỷ đồng), trở thành tour có doanh thu cao nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc.

Nguồn: Chosun, Reuters, The Dong-A Ilbo