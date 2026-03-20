Iran tấn công Qatar: Thiệt hại chưa từng có trong lịch sử, ông Trump hành động gấp

Khói bốc lên ở khu công nghiệp Doha, theo nhà chức trách, nguyên nhân là do mảnh đạn rơi, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực. (Nguồn: Reuters)

Các cuộc tấn công của Iran đã làm tê liệt 17% công suất xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar, gây thiệt hại ước tính khoảng 20 tỷ USD doanh thu mỗi năm và đe dọa nguồn cung cho châu Âu và châu Á, theo Giám đốc điều hành của QatarEnergy kiêm Bộ trưởng Năng lượng Qatar chia sẻ với Reuters vào 19/3.

Ông Saad al-Kaabi cho biết hai trong số 14 dây chuyền LNG của Qatar cùng một trong hai nhà máy chuyển khí thành nhiên liệu lỏng (GTL) đã bị hư hại trong các cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ. Việc sửa chữa sẽ khiến gián đoạn khoảng 12,8 triệu tấn LNG mỗi năm trong vòng từ 3 đến 5 năm.

Ông Saad al-Kaabi. (Ảnh: Reuters)

Ông Kaabi nói rằng ông chưa từng nghĩ Qatar và cả khu vực lại phải hứng chịu một cuộc tấn công như vậy, đặc biệt là từ một quốc gia Hồi giáo “anh em” trong tháng Ramadan.

Trước đó vài giờ, Iran tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí vùng Vịnh sau khi Israel tấn công vào hạ tầng khí đốt của Iran.

Do hai dây chuyền bị hư hại, QatarEnergy sẽ phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng (force majeure) đối với các hợp đồng dài hạn cung cấp LNG cho Italia, Bỉ, Hàn Quốc và Trung Quốc trong thời gian lên tới 5 năm. Ông cho biết trước đây công ty đã từng tuyên bố "tình huống bất khả kháng" nhưng chỉ trong ngắn hạn, còn lần này sẽ kéo dài tùy theo thời gian khắc phục.

QatarEnergy trước đó cũng đã tuyên bố "tình huống bất khả kháng" đối với toàn bộ sản lượng LNG sau các cuộc tấn công vào trung tâm sản xuất Ras Laffan, nơi tiếp tục bị tấn công vào 19/3. Ông Kaabi nhấn mạnh rằng để khôi phục sản xuất, trước hết cần phải chấm dứt xung đột.

Tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil là đối tác trong các cơ sở LNG bị hư hại, trong khi Shell là đối tác tại nhà máy GTL bị ảnh hưởng, dự kiến mất đến một năm để sửa chữa.

ExxonMobil sở hữu 34% cổ phần tại dây chuyền LNG S4 và 30% tại S6. Việc gián đoạn tại S4 ảnh hưởng đến nguồn cung cho công ty Edison của Italia và EDFT tại Bỉ, trong khi S6 ảnh hưởng đến KOGAS của Hàn Quốc cũng như EDFT và Shell tại Trung Quốc.

Khói bốc lên sau các cuộc tấn công tên lửa được cho là của Iran, được nhìn thấy từ Doha. (Ảnh: Reuters)

Tác động không chỉ dừng lại ở LNG. Xuất khẩu condensate của Qatar dự kiến giảm khoảng 24%, LPG giảm 13%, helium giảm 14%, còn naphtha và lưu huỳnh đều giảm khoảng 6%. Những thiệt hại này ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, từ LPG sử dụng trong các nhà hàng tại Ấn Độ cho đến ngành sản xuất chip tại Hàn Quốc, nơi sử dụng helium.

Các cơ sở bị hư hại có chi phí xây dựng khoảng 26 tỷ USD.

Ông Kaabi nhấn mạnh rằng nếu Israel tấn công Iran thì đó là vấn đề giữa hai quốc gia này và không liên quan đến Qatar hay khu vực. Ông cũng kêu gọi tất cả các bên trên thế giới, bao gồm Israel, Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác, tránh xa các cơ sở dầu khí.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/3 cho biết đã yêu cầu Israel không tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên của Iran, trong bối cảnh căng thẳng leo thang đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Iran thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar.