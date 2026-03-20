Tuabin khí khổng lồ của Mỹ vừa lập chiến công chưa từng có: Chấn động ngành năng lượng toàn cầu

Tháng 3/2026 đánh dấu cột mốc cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu khi "Gã khổng lồ thiết bị năng lượng Mỹ" GE Vernova và Tập đoàn IHI (Nhật Bản) vừa đạt được một thành tựu mang tính đột phá trên thế giới: Thử nghiệm thành công quá trình đốt cháy 100% amoniac cho tuabin khí lớp F của GE Vernova, IE thông tin ngày 19/3.

Cận cảnh "người hùng" lập chiến công cho ngành năng lượng sạch thế giới: Tuabin khí lớp F của GE Vernova. Ảnh: GE Vernova

Thử nghiệm mới chứng minh amoniac (NH3) có thể cung cấp năng lượng cho tuabin khí mà không phát thải carbon.

GE Vernova tuyên bố dự án này sẽ đóng "vai trò quan trọng" trong việc khử carbon ngành năng lượng, mở ra những lợi thế vượt trội của amoniac.

Jeremee Wetherby – người đứng đầu bộ phận Giải pháp Carbon của GE Vernova – chia sẻ: "Thành tựu này củng cố lộ trình phát triển của chúng tôi và minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác với IHI. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng to lớn của amoniac như một nhiên liệu đốt không carbon và rất hào hứng tiếp tục hành trình cùng nhau để đưa nó trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực khử carbon toàn cầu."

Nhà máy Aioi, Nhật Bản.

Thử nghiệm được thực hiện tại cơ sở thử nghiệm đốt quy mô lớn của IHI ở nhà máy Aioi, tỉnh Hyogo, Nhật Bản – nơi mới khánh thành vào tháng 6/2025. Cơ sở này tái tạo chính xác các điều kiện vận hành thực tế của tuabin khí lớp F: Áp suất, nhiệt độ, lưu lượng nhiên liệu và không khí.

Hai công ty chưa công bố chi tiết cụ thể về mức NOx hay hiệu suất, nhưng kết quả phát thải trong thử nghiệm hoàn toàn khớp với lộ trình nội bộ mà họ đặt ra. Mục tiêu cuối cùng là đưa tuabin khí lớp F chạy 100% amoniac vào thương mại hóa năm 2030.

Ông Noriaki Ozawa – Giám đốc điều hành cấp cao kiêm Chủ tịch mảng Kinh doanh Tài nguyên, Năng lượng và Môi trường của Tập đoàn IHI – nhấn mạnh: "Việc đạt được đốt 100% amoniac trên tuabin khí lớp F quy mô đầy đủ là một cột mốc lớn, đồng thời củng cố lộ trình khử carbon mà khách hàng trong ngành điện lực đang hướng tới."

Tại sao amoniac lại "hấp dẫn" hơn hydro?

Amoniac mang nhiều lợi thế vượt trội so với hydro nguyên chất:

- Không chứa carbon → đốt không sinh CO₂

- Nhiệt độ lưu trữ chỉ −33°C (dễ dàng hơn rất nhiều so với −253°C của hydro)

- Cơ sở hạ tầng vận chuyển toàn cầu đã sẵn sàng: Hiện nay khoảng 10% sản lượng amoniac được vận chuyển bằng tàu biển mỗi năm.

Tuy nhiên, thách thức kỹ thuật vẫn tồn tại. Amoniac cháy chậm hơn khí tự nhiên, dễ ảnh hưởng đến quá trình đánh lửa và độ ổn định ngọn lửa. Ngoài ra cần các biện pháp an toàn nghiêm ngặt vì tính độc của nó.

Thử nghiệm này được xây dựng trên nền tảng công việc trước đó của IHI (tuabin amoniac 2 MW IM270) và chuyên môn về đốt của GE Vernova.

Hai bên bắt đầu hợp tác từ năm 2021, sau đó ký thỏa thuận nghiên cứu khả thi năm 2023 (cho thấy amoniac có thể rẻ hơn hydro lỏng khi tính toàn bộ chuỗi cung ứng cho các nhà máy điện Nhật Bản), và chính thức ký thỏa thuận phát triển chung vào tháng 1/2024.

Các bước tiếp theo của hai công ty là tiếp tục thử nghiệm buồng đốt nguyên mẫu, tích hợp toàn bộ động cơ, xác nhận thực địa, với mục tiêu thương mại hóa vào năm 2030.

Một tương lai điện lực không carbon, linh hoạt và dựa trên nhiên liệu dễ lưu trữ – amoniac - đang tiến gần hơn bao giờ hết.