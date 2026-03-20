Phần Lan tiếp tục được vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2026 công bố hôm 19/3, Phần Lan một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu, là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm thứ 9 liên tiếp.

Báo cáo Hạnh phúc thế giới được công bố hàng năm vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Liên hợp quốc, dựa trên dữ liệu từ Khảo sát Thế giới Gallup (Gallup World Poll). Khảo sát này yêu cầu người dân ở hơn 140 quốc gia đánh giá cuộc sống của họ trên thang điểm từ 0 - 10. Thứ hạng của các quốc gia được tính dựa trên mức trung bình kết quả khảo sát trong 3 năm gần nhất, giúp giảm ảnh hưởng của các biến động ngắn hạn và phản ánh xu hướng hạnh phúc lâu dài.

Người dân Phần Lan báo cáo điểm đánh giá cuộc sống trung bình là 7,764/10 - cao hơn hầu hết các quốc gia khác.

Danh sách top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm nay tương tự các bảng xếp hạng từ năm 2019 - 2025. Báo cáo cho thấy thành công của của các quốc gia Bắc Âu không chỉ dựa trên sự giàu có hay hệ thống phúc lợi mà còn nhờ niềm tin xã hội, các thể chế mạnh mẽ và cảm giác cộng đồng. Đây là những yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến cách mọi người đánh giá cuộc sống.

Trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm nay, Costa Rica vươn lên vị trí thứ 4 - mức cao nhất từ trước đến nay và là dấu mốc quan trọng đối với châu Mỹ Latinh. Thụy Sĩ trở lại top 10 ở vị trí thứ 10 sau khi ra khỏi bảng xếp hạng năm 2025. Kosovo xếp hạng 16, Slovenia 8 và Czechia 20 - cho thấy mức độ hạnh phúc đang hội tụ giữa Trung và Đông Âu với Tây Âu.

Tiếp theo là các quốc gia Bắc Âu khác với mức sống ổn định và hệ thống phúc lợi cao.

Trong khi đó, những quốc gia chịu ảnh hưởng bởi xung đột và bất ổn tiếp tục nằm ở nhóm cuối.

Đáng chú ý, báo cáo ghi nhận sự suy giảm mạnh về mức độ hài lòng với cuộc sống ở nhóm dưới 25 tuổi tại các nước như Mỹ, Canada, Australia và New Zealand.

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là việc sử dụng mạng xã hội ở mức độ cao, với tác động tiêu cực thể hiện rõ hơn ở nữ giới. Nhiều khảo sát quốc tế về hành vi và sức khỏe tâm lý thanh thiếu niên cũng cho thấy mối liên hệ giữa thời gian sử dụng mạng xã hội và mức độ hạnh phúc thấp hơn.