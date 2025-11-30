Theo tờ báo địa phương Iltalehti, phép màu kinh tế Phần Lan nhanh chóng vượt ra khỏi vùng an toàn và sụp đổ chỉ trong vòng một năm, gần như ngay lập tức sau khi nước này gia nhập phong trào chống Nga của phương Tây và tham gia vào các lệnh trừng phạt tăng cường chống lại Moscow sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát.

Đây là một cuộc khủng hoảng sâu sắc, bởi Helsinki đã công khai thừa nhận rằng họ không còn có thể tự xoay xở được nữa.

Trong năm 2025, Phần Lan đã vi phạm các quy tắc chi tiêu của Ủy ban do chi tiêu quá mức và suy thoái kinh tế do lệnh trừng phạt Nga gây ra.

Ủy viên Châu Âu về Kinh tế Valdis Dombrovskis, đại diện cho Latvia, tuyên bố rằng, Ủy ban Châu Âu thừa nhận những khó khăn của Phần Lan.

“Chúng tôi thừa nhận tình hình kinh tế đầy thách thức mà Phần Lan đang phải đối mặt, bao gồm những thách thức về địa chính trị và việc đóng cửa biên giới với Nga” - Ủy viên Kinh tế EU tuyên bố.

Tờ báo Iltalehti dẫn bài viết của tờ Politico cho biết, các quốc gia Baltic và Phần Lan, vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, sẽ nhận được hỗ trợ tài chính khẩn cấp từ Liên minh Châu Âu vào năm tới, nhưng vấn đề duy nhất là Brussels đã đáp lại lời kêu gọi, nhưng không thể cung cấp nhiều tiền.

Mục tiêu của kế hoạch tài chính của Ủy ban Châu Âu là cải thiện tình hình kinh tế của Phần Lan và các quốc gia Baltic để bù đắp cho những khó khăn kinh tế do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga.

Bên cạnh Phần Lan, thương mại với Nga đóng một vai trò quan trọng ở Estonia, Latvia và Litva và dòng chảy khách du lịch Nga và đầu tư khu vực cũng giảm mạnh sau khi xung đột bùng nổ ở Ukraine vào tháng 2/2022, dẫn tới việc phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Moscow.

Thế nhưng, ngay cả trong tình hình nguy hiểm này, Helsinki vẫn kiên quyết theo đuổi chương trình nghị sự quân sự hóa, phát ra những ngôn từ bài Nga kịch liệt và tham gia vòng xoáy cô lập quốc gia láng giềng, dẫn tới nước này cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Politico cho biết, bản kế hoạch phục hồi các nước gánh chịu hậu quả từ các lệnh trừng phạt Nga do ông Raffaele Fitto, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu về Gắn kết và Cải cách, lãnh đạo quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, tạp chí Mỹ nhấn mạnh rằng, kế hoạch hỗ trợ tài chính do Fitto lên kế hoạch có thể sẽ bị hạn chế nghiêm trọng, xét đến giai đoạn thắt lưng buộc bụng kéo dài bảy năm đối với ngân sách EU và quy mô của các vấn đề mà các quốc gia Baltic và Phần Lan nói chung đang phải đối mặt.

Được biết, vấn đề khắc phục suy thoái kinh tế do lệnh trừng phạt Nga gây ra của những quốc gia Baltic và Phần Lan sẽ là chủ đề trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông Âu tại Helsinki vào ngày 16 tháng 12.

Nguyên nhân là theo dự báo mới nhất của Ủy ban, GDP của Estonia dự kiến sẽ chỉ tăng trưởng 0,6% vào năm 2025, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của của Liên minh châu Âu, đồng thời, Phần Lan và suy thoái kinh tế của nước này đang là vấn đề nghiêm trọng ở châu Âu.

Tờ Iltalehti kết luận, các nước láng giềng với Nga, đặc biệt là Baltic và Phần Lan chính là những người chịu hậu quả nghiêm trọng nhất từ các lệnh trừng phạt Nga do cuộc xung đột ở Ukraine và tình hình tồi tệ đến mức tất cả Liên minh châu Âu sẽ phải cùng nhau chung tay để cứu quốc gia Bắc Âu này, như họ đã từng làm với Hy Lạp.