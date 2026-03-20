Ông Trump yêu cầu dừng tấn công mỏ khí Iran, Thủ tướng Israel hồi đáp thế nào?

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 19/3, ông Trump xác nhận đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Israel sau vụ không kích nhằm vào mỏ khí đốt lớn của Iran. “Tôi đã nói với ông ấy đừng làm như vậy, và ông ấy sẽ không làm nữa”, Tổng thống Mỹ nói, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ nhưng vẫn có sự độc lập giữa hai nước.

“Chúng tôi phối hợp rất tốt, nhưng đôi khi họ hành động riêng. Nếu tôi không đồng ý, chúng tôi sẽ không tiếp tục như vậy”, ông Trump cho biết thêm.

Cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel “hành động độc lập” trong cuộc không kích nhằm vào mỏ khí South Pars – một trong những mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ông xác nhận Tel Aviv sẽ tuân theo đề nghị từ Washington.

“Tổng thống Trump đã yêu cầu chúng tôi dừng các cuộc tấn công trong tương lai và chúng tôi đang thực hiện điều đó”, ông nói.

Trước đó, ngày 18/3, Israel tiến hành không kích vào mỏ South Pars, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2. Đây là lần hiếm hoi các cơ sở sản xuất năng lượng quy mô lớn của Iran bị nhắm mục tiêu trực tiếp, sau khi Israel trước đó chủ yếu tấn công các kho nhiên liệu.

Động thái này đã vấp phải phản ứng mạnh từ Tehran. Iran tiến hành các đòn trả đũa nhằm vào cơ sở năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh, khiến trung tâm khí đốt Ras Laffan tại Qatar chịu thiệt hại đáng kể. Diễn biến này khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt khí đốt kéo dài.

Mặc dù ông Trump tuyên bố Mỹ “không hay biết” về kế hoạch tấn công của Israel, một số nguồn tin cho rằng Washington thực tế đã nắm được thông tin nhưng không trực tiếp tham gia.

Trong bối cảnh xung đột kéo dài gần ba tuần, Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang tạm thời tránh nhắm vào các cơ sở năng lượng của Iran. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng Mỹ có thể tiến hành “đòn đánh quy mô lớn” vào South Pars nếu Iran tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Qatar.

Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ “không kiềm chế” nếu hạ tầng năng lượng của nước này tiếp tục bị nhắm tới, làm gia tăng nguy cơ leo thang trên diện rộng.

Nguồn: Tổng hợp﻿