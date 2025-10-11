Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa Kỳ - Phần Lan hợp tác chế tạo tàu phá băng để toan tính ở Bắc Cực

11-10-2025 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Phần Lan Alexander Stubb đã phê duyệt biên bản ghi nhớ về việc đóng tàu phá băng cho Tuần duyên Mỹ.

Hoa Kỳ - Phần Lan hợp tác chế tạo tàu phá băng để toan tính ở Bắc Cực- Ảnh 1.

Thông tin này được Reuters đăng tải, thỏa thuận trên sẽ đặt nền tảng cho các hợp đồng thương mại giữa phía Mỹ và nhiều công ty Phần Lan.

Giới phân tích cho rằng các nhà đóng tàu Phần Lan sẽ chế tạo 4 tàu phá băng cỡ trung tại các xưởng đóng tàu ở nước này, sau đó người Mỹ sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để đóng thêm 7 tàu như vậy tại các cơ sở trên đất mình.

Các tàu phá băng mới của Lực lượng Tuần duyên Mỹ (Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ - USCG) dự kiến sẽ tăng cường an ninh quốc gia của Hoa Kỳ ở Bắc Cực.

“Chúng tôi mua những tàu phá băng tốt nhất thế giới và Phần Lan nổi tiếng là nước sản xuất chúng”, ông Trump nhấn mạnh.

Đồng thời Tổng thống Stubb gọi thỏa thuận này là một "quyết định chiến lược to lớn" của ông Trump, vì chúng ta đều biết rằng Bắc Cực có tầm quan trọng cực lớn".

Một quan chức Nhà Trắng cho biết 11 tàu phá băng cỡ trung mới dự kiến có giá khoảng 6,1 tỷ đô la.

Hoa Kỳ - Phần Lan hợp tác chế tạo tàu phá băng để toan tính ở Bắc Cực- Ảnh 2.

Tàu phá băng USCGC Healy của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ.

Hãng tin Reuters nhớ lại việc ông Trump liên tục kêu gọi Hoa Kỳ mua tới 40 tàu phá băng mới để tăng cường an ninh quốc gia ở Bắc Cực và chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc cũng như Nga.

Tài liệu lưu ý rằng "Hiện tại, Nga có khoảng 40 tàu phá băng, gấp nhiều lần số lượng tàu của các quốc gia gần nhất, mang lại cho đối thủ chính của NATO một lợi thế đáng kể ở Bắc Cực".

Vào tháng 4 năm nay, có thông tin cho biết xưởng đóng tàu Rauma của Phần Lan đang đàm phán với Hoa Kỳ về việc đóng tàu phá băng tại cơ sở của mình.

Việc tìm kiếm một nhà thầu nước ngoài để đóng tàu phá băng cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ là một ví dụ về sự xuống cấp nghiêm trọng của ngành đóng tàu nước Mỹ, vì công ty cuối cùng đóng tàu loại này - Xưởng đóng tàu Avondale - đã hạ thủy chiếc tàu gần nhất của mình vào năm 2014.

Theo Reuters
Các con sông ở Bắc Cực chuyển sang màu cam bí ẩn: Khoa học tìm ra lời giải

Theo Sao Đỏ

