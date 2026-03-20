OpenAI sắp hợp nhất mọi nền tảng thành 'siêu ứng dụng', chatbot được đẩy lên 1 tầm cao mới

Sau giai đoạn phát triển dàn trải với nhiều sản phẩm riêng lẻ, OpenAI đang thực hiện một bước đi chiến lược mới: hợp nhất toàn bộ các nền tảng chủ lực như ChatGPT, Codex và trình duyệt thành một “siêu ứng dụng” trên máy tính.

Động thái này không chỉ nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, mà còn cho thấy tham vọng của OpenAI trong việc xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện, phục vụ sâu hơn cho nhóm khách hàng kỹ thuật và doanh nghiệp.

Từ phân mảnh đến hợp nhất

Năm ngoái, OpenAI đã liên tục tung ra nhiều sản phẩm độc lập, nhưng không phải tất cả đều đạt được thành công như kỳ vọng. Việc phát triển song song nhiều nền tảng khiến nguồn lực bị phân tán, đồng thời tạo ra trải nghiệm thiếu liền mạch cho người dùng.

Chính điều này buộc công ty phải “quay xe”.

“Chúng tôi nhận ra rằng mình đang dàn trải quá nhiều ứng dụng và nền tảng, và cần phải đơn giản hóa,” bà Fidji Simo, Giám đốc mảng ứng dụng của OpenAI, chia sẻ trong một thông báo nội bộ. “Sự phân mảnh đã làm chậm chúng tôi và khiến việc đạt được tiêu chuẩn chất lượng trở nên khó khăn hơn.”

Việc hợp nhất các sản phẩm vào một nền tảng duy nhất được kỳ vọng sẽ giúp OpenAI tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời tạo ra trải nghiệm thống nhất và mạnh mẽ hơn cho người dùng.

“Superapp”

Trong kế hoạch mới, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman sẽ tạm thời trực tiếp giám sát quá trình cải tổ sản phẩm, trong khi bà Fidji Simo sẽ phụ trách mảng kinh doanh và đưa sản phẩm ra thị trường.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt với đối thủ Anthropic - công ty đang nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực AI. Việc xây dựng một “siêu ứng dụng” không chỉ giúp OpenAI củng cố vị thế, mà còn tạo lợi thế trong việc giữ chân người dùng và mở rộng hệ sinh thái.

Điểm cốt lõi của nền tảng mới là phát triển các khả năng AI dạng “agent” - tức những hệ thống có thể tự động thực hiện công việc trên máy tính của người dùng. Thay vì chỉ phản hồi câu hỏi như chatbot truyền thống, các AI này có thể:

-Viết và chỉnh sửa phần mềm

-Phân tích dữ liệu

-Tự động hóa các quy trình làm việc

Nói cách khác, OpenAI đang hướng tới việc biến AI từ một công cụ hỗ trợ thành một “trợ lý số” thực sự có thể hành động.

Cuộc đua định hình tương lai AI

Chiến lược “siêu ứng dụng” của OpenAI phản ánh xu hướng lớn hơn trong ngành công nghệ: tích hợp nhiều dịch vụ vào một nền tảng duy nhất để tạo ra trải nghiệm liền mạch và tăng giá trị sử dụng.

Từ chỗ là một chatbot, ChatGPT đang dần trở thành trung tâm của một hệ sinh thái rộng lớn hơn — nơi người dùng có thể làm việc, lập trình, tìm kiếm thông tin và tự động hóa công việc chỉ trong một ứng dụng.

Trong bối cảnh AI ngày càng trở thành hạ tầng cốt lõi của nền kinh tế số, cuộc đua không chỉ dừng lại ở việc ai có mô hình mạnh hơn, mà còn là ai xây dựng được nền tảng tiện dụng và gắn bó với người dùng hơn. Với “superapp” mới, OpenAI đang đặt cược rằng tương lai của AI sẽ không nằm ở những sản phẩm rời rạc, mà ở một hệ sinh thái thống nhất, nơi mọi nhu cầu số được giải quyết trong một điểm chạm duy nhất.

Theo: WSJ