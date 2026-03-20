Tổng thống Mỹ dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục tăng

20-03-2026 - 16:12 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, cho thấy tác động kinh tế đến thời điểm hiện tại vẫn hạn chế hơn so với dự đoán của ông trước khi cho phép Mỹ tấn công Iran.

“Tôi đã nói, nếu tôi làm vậy, giá dầu sẽ tăng, nền kinh tế sẽ suy giảm một chút. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn, thậm chí tồi tệ hơn nhiều”, Tổng thống Trump nói hôm 19/3 trong cuộc gặp song phương tại Phòng Bầu dục với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Khi được hỏi liệu ông có dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran hay không, tổng thống cho biết ông sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để giúp ổn định giá cả.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu phản ứng trước tình trạng căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Giá dầu Brent tăng vọt lên 115 USD/thùng vào sáng 19/3 sau khi các cuộc tấn công của Israel kích hoạt đòn trả đũa của Iran nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu.

Cũng tại sự kiện ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump xác nhận, ông có thể sẽ yêu cầu tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc thêm 200 tỷ USD, gọi đó là "cái giá nhỏ phải trả" để đảm bảo quân đội có đủ mọi thứ cần thiết trong các hoạt động, bao gồm cả cuộc chiến với Iran.

“Chúng ta muốn ở trong tình trạng tốt nhất, tốt nhất từ trước đến nay”, ông nói. “Đó là một cái giá nhỏ phải trả để đảm bảo chúng ta luôn ở đỉnh cao”.

Tổng thống Trump không cung cấp chi tiết về việc Lầu Năm Góc cần khoản tiền đó để làm gì, chỉ nói rằng ông muốn đảm bảo quân đội có “lượng đạn dược khổng lồ”. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc Mỹ đang thiếu bất kỳ loại vũ khí nào, lập luận rằng chính quyền đang sử dụng các nguồn lực một cách “thận trọng”.

“Chúng tôi yêu cầu tăng ngân sách vì nhiều lý do, vượt xa cả chiến dịch ở Iran”, ông Trump nói. “Đặc biệt là về vũ khí”.

Khi được hỏi về thông tin của Reuters rằng có phải chính quyền Mỹ đang xem xét triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ đến Trung Đông hay không, ông Trump phủ nhận.

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN trước đó cùng ngày, rằng “chưa có quyết định về việc điều động bộ binh vào thời điểm này".

Ông Trump gây áp lực lên đồng minh, giá dầu lập tức hạ nhiệt

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng trên đà sụt mạnh nhất trong 6 năm, chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư chớ vội ‘bắt đáy’: Vì sao?

Giá vàng trên đà sụt mạnh nhất trong 6 năm, chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư chớ vội ‘bắt đáy’: Vì sao? Nổi bật

Nga nêu nguyên tắc quan trọng đối với khách mua dầu khí

Nga nêu nguyên tắc quan trọng đối với khách mua dầu khí Nổi bật

Hơn 1 triệu thùng dầu vẫn đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, hướng thẳng đến nước đang có dự trữ hơn tỷ thùng

Hơn 1 triệu thùng dầu vẫn đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, hướng thẳng đến nước đang có dự trữ hơn tỷ thùng

15:10 , 20/03/2026
Iran tấn công Qatar: Thiệt hại chưa từng có trong lịch sử, ông Trump hành động gấp

Iran tấn công Qatar: Thiệt hại chưa từng có trong lịch sử, ông Trump hành động gấp

14:54 , 20/03/2026
Đồng sáng lập Supermicro bị bắt vì buôn lậu 2,5 tỷ USD chip AI Nvidia sang Trung Quốc, hé lộ màn kịch dùng máy sấy tóc tráo máy chủ giả

Đồng sáng lập Supermicro bị bắt vì buôn lậu 2,5 tỷ USD chip AI Nvidia sang Trung Quốc, hé lộ màn kịch dùng máy sấy tóc tráo máy chủ giả

14:22 , 20/03/2026
Ông Donald Trump khoe sức mạnh vũ khí Mỹ, Thủ tướng Israel nói về năng lực tên lửa Iran

Ông Donald Trump khoe sức mạnh vũ khí Mỹ, Thủ tướng Israel nói về năng lực tên lửa Iran

13:33 , 20/03/2026

