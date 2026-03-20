Hơn 1 triệu thùng dầu vẫn đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, hướng thẳng đến nước đang có dự trữ hơn tỷ thùng

Theo dữ liệu theo dõi tàu và các ảnh chụp vệ tinh, Iran vẫn tiếp tục xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz với khối lượng tương đối ổn định, bất chấp căng thẳng quân sự.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Kpler và các hãng phân tích năng lượng khác tổng hợp, xuất khẩu dầu của Iran từ đảo Kharg vẫn duy trì ổn định ở mức 1,1–1,5 triệu thùng/ngày.

Diễn biến này cho thấy cơ sở hạ tầng xuất khẩu cốt lõi của Iran chưa bị thiệt hại nghiêm trọng dù đây là mục tiêu bị tấn công trong giai đoạn đầu của xung đột.

Các dữ liệu vệ tinh và thực địa cho thấy các cầu cảng và bến bốc hàng chính tại Kharg vẫn hoạt động bình thường, cho phép hàng triệu thùng dầu tiếp tục được xuất sang châu Á, chủ yếu là Trung Quốc. Điều này làm dịu bớt lo ngại trước đó rằng nguồn thu quan trọng nhất của Tehran có thể bị cắt đứt hoàn toàn.

Việc dòng chảy dầu của Iran không bị gián đoạn lớn đã góp phần hạn chế cú sốc đối với thị trường năng lượng toàn cầu vốn đang chịu áp lực lớn vì eo biển Hormuz tê liệt và các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng ở Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar và Bahrain.

Song song đó, Iran đã tăng cường sử dụng các cơ sở lưu trữ ngoài khơi Vịnh Ba Tư, đặc biệt là nhà ga Jask trên Vịnh Oman nhằm duy trì xuất khẩu và giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Tehran cũng tiếp tục dựa vào “đội tàu bóng tối” và các kênh xuất khẩu phi chính thức – những mạng lưới đã được xây dựng trong nhiều năm để đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt đối với các lô dầu Iran đang tồn đọng trên biển nhằm giảm áp lực nguồn cung toàn cầu.

Phát biểu trên Fox Business, ông cho biết khoảng 140 triệu thùng dầu Iran hiện đang được vận chuyển hoặc lưu trữ nổi, phần lớn hướng tới Trung Quốc, và việc giải phóng số dầu này có thể bổ sung nguồn cung cho toàn cầu trong 10–14 ngày.

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các biện pháp phi truyền thống để kiểm soát giá dầu trong bối cảnh chiến sự làm gián đoạn thị trường năng lượng. Bộ trưởng Bessent thậm chí ám chỉ khả năng Mỹ xem xét kiểm soát đảo Kharg như một “tài sản chiến lược”, đồng thời nhận định chính quyền Iran đang suy yếu.

Giá dầu Brent giao dịch quanh mức 103 USD/thùng ngày 19/3, giảm nhẹ so với mức đỉnh trên 105 USD trước đó trong tuần nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức khoảng 70 USD/thùng trước khi xung đột nổ ra.

Eo biển Hormuz luôn được xem là một trong những "yết hầu năng lượng" của kinh tế toàn cầu. Khoảng 20% sản lượng dầu thô thế giới được vận chuyển qua tuyến đường biển hẹp nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương này.

Trung Quốc được cho là có dự trữ dầu thô khẩn cấp lớn nhất thế giới. Mặc dù Bắc Kinh không công bố dữ liệu, nhưng công ty phân tích năng lượng và vận tải biển Vortexa ước tính tổng lượng dự trữ của nước này là 1,3 tỷ thùng. Lượng dự trữ này được cho là đủ để duy trì hoạt động của nền kinh tế Trung Quốc trong khoảng 3-4 tháng.

Theo Bne Intellinews﻿