Nga âm thầm phát triển động cơ siêu việt chưa từng trong có lịch sử loài người: Hé lộ chi tiết đắt giá

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 17/3, Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia "Viện Kurchatov" của Nga đang chế tạo loại động cơ chưa từng có trong lịch sử loài người: Động cơ phản ứng tổng hợp plasma.

"Việc chế tạo động cơ này đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các nhà khoa học Nga. Hệ thống đẩy kiểu mới sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của tàu vũ trụ đến các hành tinh khác xuống hàng chục lần, tạo ra khả năng thực hiện các chuyến bay có người lái vào không gian sâu và mở ra kỷ nguyên của các chuyến bay chở hàng thường xuyên" - Ông Mikhail Kovalchuk, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia "Viện Kurchatov" thông tin tại Hội nghị Quốc tế Zvenigorod lần thứ 53 về Vật lý Plasma và Nhiệt hạch có kiểm soát.

Ông Mikhail Kovalchuk làm rõ rằng nguyên mẫu động cơ được tạo ra tại Viện Kurchatov, và công việc tiếp tục được thực hiện tại Viện Vật lý Hạt nhân thuộc Chi nhánh Siberia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Hé lộ chi tiết đắt gia của công nghệ động cơ "Made in Russia"

"Điểm độc đáo của công nghệ này là việc sử dụng một bẫy hở để giữ plasma" - Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia "Viện Kurchatov" hé lộ một phần nhỏ về công trình mới của Nga.

Đây là kết quả sau hàng thập kỷ Viện Hàn lâm Khoa học Nga liên tục cải tiến với các thiết bị như Gas Dynamic Trap (Bẫy khí động lực học), đến nay Moscow đã nắm giữ "mấu chốt" của công nghệ tên lửa hoàn toàn mới này với "Bẫy hở giữ plasma".

Hiểu đơn giản, bẫy hở giống như một "cái ống từ trường mở hai đầu" dùng để vừa giữ plasma nóng đủ lâu cho phản ứng tổng hợp/nhiệt hạch xảy ra, vừa cố ý để plasma thoát ra có kiểm soát ở hai đầu tạo lực đẩy cực mạnh cho tên lửa/tàu vũ trụ.

Về dài hạn, công nghệ này không chỉ giới hạn ở sao Hỏa mà còn tạo nền tảng để con người bay xa hơn nữa – đến các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời, thậm chí khám phá sâu vào vũ trụ. Nó đánh dấu bước chuyển từ thời đại bay chậm, tốn kém, nguy hiểm sang kỷ nguyên bay nhanh, hiệu quả, thường xuyên, giúp loài người thực sự trở thành nền văn minh liên hành tinh.

Như Phó Thủ tướng thứ nhất của Liên bang Nga, Denis Manturov, tuyên bố: Sau Mặt Trăng, sao Kim sẽ là hành tinh đầu tiên mà Nga khám phá.

"Tam cường" bước vào cuộc đua mới

PopularMechanics đánh giá, trong khi tên lửa hóa học đã viết nên những trang đầu tiên của câu chuyện về chuyến bay vào vũ trụ của con người, thế giới đang háo hức bắt đầu một chương mới: Động cơ đẩy plasma.

Bên cạnh Nga, còn có NASA của Mỹ và Viện Động cơ đẩy Hàng không Vũ trụ Tây An của Trung Quốc đang nghiên cứu cách chế tạo động cơ đẩy plasma này.

Trong khi các dự án tên lửa plasma được NASA hậu thuẫn hướng đến mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển đến sao Hỏa chỉ còn từ 45 ngày đến 60 ngày - thì Nga nhắm đến mục tiêu cực kỳ tham vọng về khả năng di chuyển một chiều đến Hành tinh Đỏ chỉ trong 30 ngày [Để so sánh, động cơ hóa học thông thường mất khoảng 7–9 tháng đến sao Hỏa một chiều].

Nếu như Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga Rosatom ước tính thời điểm phóng tên lửa động cơ plasma "Made in Russia" vào năm 2030, Trung Quốc cũng hy vọng sẽ chế tạo được tên lửa plasma của riêng mình trong nhiều năm tới.

An toàn là yếu tố sống còn

Ảnh minh họa về tàu vũ trụ động cơ plasma.

Không giống như những người tiền nhiệm hóa học, những tên lửa có động cơ thế hệ mới này được xem là "xương sống" của du hành vũ trụ có người lái trong tương lai nhờ tính hiệu quả, mạnh mẽ và quan trọng nhất là chúng nhanh và đảm bảo an toàn cho con người.

Nói riêng về động cơ plasma của Nga - hứa hẹn với khả năng di chuyển nhanh liên hành tinh - ý nghĩa thực tiễn đầu tiên và rõ ràng nhất là mở ra khả năng thực hiện các sứ mệnh có người lái một cách an toàn hơn rất nhiều:

Thời gian bay ngắn giúp giảm rủi ro phóng xạ vũ trụ vốn rất nguy hiểm cho sức khỏe phi hành gia; giảm lượng nhiên liệu khổng lồ cùng thực phẩm/oxy mà tàu phải mang theo (từ đó giảm chi phí), và thậm chí cho phép phi hành gia đi khứ hồi trong thời gian hợp lý mà không phải chờ hàng năm trời ở đó.

Hơn nữa, tên lửa hoặc tàu vũ trụ có động cơ đẩy plasma còn mở đường cho các chuyến bay chở hàng đều đặn giữa các hành tinh, giống như tuyến vận tải thương mại trong hệ Mặt Trời, biến việc khai thác tài nguyên trên Mặt Trăng, sao Hỏa hay các tiểu hành tinh trở nên khả thi về mặt kinh tế.