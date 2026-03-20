Cuba vừa lập một kỷ lục: Trung Quốc có đóng góp không nhỏ

Chuyên trang công nghệ và lối sống SlashGear (Mỹ) ngày 18/3 đưa tin, Cuba có thể không phải là quốc gia đầu tiên mà mọi người nghĩ đến khi nói về năng lượng tái tạo và năng lượng mặt trời. Thay vào đó, tin tức về năng lượng mặt trời thường tập trung vào các quốc gia như Trung Quốc, do quy mô khổng lồ của các dự án năng lượng mặt trời tại nước này.

Trên thực tế, sự thống trị của các nước lớn trong các vấn đề liên quan đến năng lượng mặt trời thường che khuất những thành tựu mà các quốc gia nhỏ hơn đạt được.

Lấy Cuba làm ví dụ. Quốc gia này đang có những bước tiến lớn trong việc phát triển năng lượng tái tạo, và Trung Quốc đang đóng một vai trò lớn trong quá trình này.

Cuba đã thu hút sự chú ý của toàn cầu vào tháng 2/2026 khi nước này tuyên bố đã sản xuất được hơn 800 megawatt (MW) điện mặt trời chỉ trong một buổi chiều. Ngay ngày hôm sau, Cuba đã phá kỷ lục của chính mình với sản lượng 900 MW.

Thành tích này đã thúc đẩy Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba đăng tải một thông báo ăn mừng vào ngày 13/2 trên mạng xã hội X:

"Tại Cuba, lần đầu tiên trong khoảng thời gian giữa trưa ngày hôm qua, thứ Ba, ngày 10/2, hơn 800 MW điện mặt trời đã được sản xuất. Cùng thời điểm này hôm nay, con số đó đã vượt quá 900 MW.

Bất chấp lệnh cấm vận ngày càng gia tăng, chúng tôi vẫn tiếp tục củng cố chủ quyền năng lượng của mình."

Ảnh chụp màn hình thông báo của Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba trên mạng xã hội X

Những con số này xuất hiện ngay sau khi Cuba đầu tư vào điện mặt trời từ năm 2025, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách năng lượng của nước này.

Trên thực tế, chỉ riêng trong năm 2025, tỷ lệ điện mặt trời trong tổng sản lượng điện của Cuba đã tăng từ mức khiêm tốn 5,8% vào tháng 1/2025 lên mức đáng kể 20% vào cùng kỳ năm sau.

Từ lâu, Cuba phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đắt đỏ để đáp ứng nhu cầu năng lượng, một phần do các lệnh trừng phạt kéo dài do Mỹ áp đặt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã vào cuộc giúp đỡ xây dựng hàng chục công viên năng lượng mặt trời mới trên khắp đất nước Cuba. Nước này đặt mục tiêu cuối cùng sẽ xây dựng 92 công viên năng lượng mặt trời với sự hỗ trợ của Trung Quốc vào năm 2028.

Đóng góp của Trung Quốc

Theo SlashGear, không thể phủ nhận rằng Cuba đang có những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực sản xuất điện mặt trời. Tuy nhiên, việc nguồn năng lượng này chỉ có sẵn vào ban ngày khiến mọi thứ trở nên khá phức tạp.

Tại Cuba, nhu cầu điện năng đạt đỉnh điểm vào khoảng từ 7 đến 8 giờ tối, tức là sau khi mặt trời lặn. Nếu quốc gia này không có hệ thống pin lưu trữ mạnh mẽ, toàn bộ lượng điện mặt trời được sản xuất vào ban ngày sẽ không có nơi nào để tiêu thụ. Để giúp giải quyết vấn đề này, Trung Quốc cũng đang xuất khẩu pin sang Cuba.

Cuba vừa lập kỷ lục về sản lượng điện mặt trời vào tháng 2/2026, và Trung Quốc đóng một phần vào thành tích này. Ảnh: Getty

Bên cạnh việc giúp Cuba tăng cường sản lượng điện mặt trời, Trung Quốc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lắp đặt những hệ thống điện mặt trời độc lập. Hệ thống điện mặt trời độc lập do Trung Quốc cung cấp được thiết kế cho các hộ gia đình và các tổ chức chưa được kết nối với lưới điện quốc gia. Hơn 10.000 hệ thống độc lập như vậy (đủ để cung cấp điện cho một ngôi nhà nhỏ và vận hành các thiết bị cơ bản như tủ lạnh, quạt và TV) đã được lắp đặt trên khắp đất nước Cuba. Theo SlashGear, mặc dù con số này có vẻ không nhiều, nhưng việc tiếp cận những hệ thống này có thể thay đổi cuộc sống của hàng nghìn người dân Cuba.

Sự đóng góp của Trung Quốc cho Cuba không chỉ giới hạn ở các chương trình năng lượng mặt trời. Trung Quốc còn quan tâm đến việc khai thác tiềm năng năng lượng gió của Cuba và cũng đang đầu tư vào lĩnh vực này. Cho đến nay, các trang trại gió do các công ty Trung Quốc xây dựng ở nhiều vùng khác nhau của Cuba đã giúp ngăn chặn việc thải ra hàng tấn khí carbon dioxide vào không khí.