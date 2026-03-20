Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch EC vẫn nhất quyết không mua khí đốt Nga kể cả khi toàn châu Âu mất điện

20-03-2026 - 21:43 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 19/3 đã bác bỏ khả năng cho phép các nước EU mua khí đốt của Nga.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Khi được các phóng viên hỏi liệu EC có loại trừ khả năng mua khí đốt của Nga hay không, ngay cả khi châu Âu gặp sự cố mất điện do thiếu hụt nguồn năng lượng, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã bác bỏ khả năng cho phép các nước EU mua khí đốt của Nga. Bà khẳng định EU sẽ tiếp tục chuyển đổi sang năng lượng xanh, sản xuất trong nước.

Trước đó, Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Dan Jorgensen tuyên bố, các nước EU không nên mua "dù chỉ một phân tử" nào từ tài nguyên năng lượng của Nga trong bất kể hoàn cảnh nào.

Nhập khẩu năng lượng từ Nga của EU đã giảm kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 và các lệnh trừng phạt sau đó.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, ngày 19/3, đã cảnh báo giá dầu và khí đốt sắp tăng vọt ở châu Âu, đồng thời gọi việc EU từ chối năng lượng Nga là "sự ngu ngốc ngoan cố".

Châu Âu đang đối mặt với một cú sốc năng lượng mới khi giá khí đốt, nhiên liệu tăng vọt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, do các cuộc không kích đáp trả nhau giữa Mỹ, Israel với Iran.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên