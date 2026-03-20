Chủ tịch EC vẫn nhất quyết không mua khí đốt Nga kể cả khi toàn châu Âu mất điện
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 19/3 đã bác bỏ khả năng cho phép các nước EU mua khí đốt của Nga.
Khi được các phóng viên hỏi liệu EC có loại trừ khả năng mua khí đốt của Nga hay không, ngay cả khi châu Âu gặp sự cố mất điện do thiếu hụt nguồn năng lượng, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã bác bỏ khả năng cho phép các nước EU mua khí đốt của Nga. Bà khẳng định EU sẽ tiếp tục chuyển đổi sang năng lượng xanh, sản xuất trong nước.
Trước đó, Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Dan Jorgensen tuyên bố, các nước EU không nên mua "dù chỉ một phân tử" nào từ tài nguyên năng lượng của Nga trong bất kể hoàn cảnh nào.
Nhập khẩu năng lượng từ Nga của EU đã giảm kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 và các lệnh trừng phạt sau đó.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, ngày 19/3, đã cảnh báo giá dầu và khí đốt sắp tăng vọt ở châu Âu, đồng thời gọi việc EU từ chối năng lượng Nga là "sự ngu ngốc ngoan cố".
Châu Âu đang đối mặt với một cú sốc năng lượng mới khi giá khí đốt, nhiên liệu tăng vọt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, do các cuộc không kích đáp trả nhau giữa Mỹ, Israel với Iran.
