Siro ho khiến ít nhất 21 trẻ tử vong, chủ công ty dược phẩm Ấn Độ bị bắt

10-10-2025 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 9/10, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ chủ sở hữu một công ty dược phẩm sau khi một loại siro ho sản xuất tại nhà máy của ông này liên quan đến cái chết của ít nhất 21 trẻ em, các quan chức thông báo.

Hầu hết các nạn nhân đều dưới 5 tuổi và sống tại bang Madhya Pradesh. Sự việc xảy ra trong vòng một tháng gần đây, sau khi các em được kê đơn sử dụng loại siro bị nhiễm độc này.

Trong những năm gần đây, các loại siro ho sản xuất tại Ấn Độ liên tục bị giám sát gắt gao trên toàn cầu, sau khi nhiều trường hợp tử vong được ghi nhận ở nhiều nước, làm tổn hại danh tiếng của Ấn Độ - quốc gia đứng thứ ba thế giới về sản xuất dược phẩm theo khối lượng.

Siro ho khiến ít nhất 21 trẻ tử vong, chủ công ty dược phẩm Ấn Độ bị bắt- Ảnh 1.

Chủ công ty Sresan Pharma, ông G Ranganathan, 75 tuổi, đã bị cảnh sát Chennai và Madhya Pradesh bắt giữ sáng sớm ngày 9/10 tại nhà riêng ở Chennai. Ông Ranganathan bị buộc tội ngộ sát và làm giả, pha trộn thuốc, theo nguồn tin từ cảnh sát và các báo Ấn Độ.

Loại siro gây tai nạn, mang nhãn hiệu Coldrif, được sản xuất tại cơ sở của Sresan Pharma ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết kết quả kiểm tra các mẫu vào thứ Bảy tuần trước phát hiện siro bị nhiễm diethylene glycol (DEG) - một hóa chất độc hại dùng trong dung môi công nghiệp, có thể gây chết người ngay cả khi uống với lượng nhỏ.

Các bang Madhya Pradesh cùng nhiều bang khác đã ban hành lệnh cấm lưu hành sản phẩm này. Truyền thông Ấn Độ cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã yêu cầu chính quyền nước này làm rõ liệu siro độc hại có được xuất khẩu ra nước ngoài hay không.

Trước đó, năm 2022, hơn 70 trẻ em tại Gambia tử vong do suy thận cấp sau khi sử dụng một loại siro nhập khẩu từ Ấn Độ. Tại Uzbekistan, từ năm 2022 đến 2023, 68 trẻ em cũng đã thiệt mạng vì một loại siro khác sản xuất tại Ấn Độ nhưng bị nhiễm độc.

Nguồn: Reuters

1.200 hiệu thuốc đóng cửa hoàn toàn, hãng bán lẻ dược phẩm lớn thứ 3 nước Mỹ nộp đơn xin phá sản sau 63 năm gây chấn động thị trường

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

