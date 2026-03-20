Quyền lực của Hungary và ‘ván bài’ năng lượng khiến EU xáo trộn

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Về mặt pháp lý, Hungary có toàn quyền ngăn chặn việc Liên minh châu Âu (EU) cung cấp khoản "vay quân sự" trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine vì vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trong khi đó, Ukraine đã tạm dừng việc vận chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba, Thủ tướng Viktor Orban cho biết, khi trao đổi với các phóng viên.

Ông nhắc lại, khi Hội đồng EU quyết định phân bổ các khoản kinh phí này cho Ukraine tháng 12/2025, 3 quốc gia gồm: Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã từ chối tham gia sáng kiến nhưng không ngăn cản các nước khác thực hiện.

"Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi kể từ đó, vì phía Ukraine đã áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với Hungary", Thủ tướng Orban lưu ý.

Hiện quá trình ra quyết định liên quan đến việc phân bổ khoản vay vẫn chưa được hoàn tất.

Thủ tướng Viktor Orban cho biết, khi bình luận về ý định của Hungary nhằm ngăn chặn việc phân bổ 90 tỷ euro cho Ukraine cho đến khi nước này nối lại hoạt động của đường ống dẫn dầu: "Về mặt pháp lý, tình hình rất rõ ràng. Chúng tôi có quyền làm điều này".

Brussels muốn cung cấp cho Ukraine các khoản kinh phí này thông qua một khoản vay chung từ các quốc gia thành viên EU, với tiền lãi được trả từ ngân sách chung của EU. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự nhất trí thông qua một văn bản riêng biệt.

Hungary và Slovakia từ chối thực hiện điều này và yêu cầu Ukraine phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa dầu mỏ.

Thủ tướng Viktor Orban nhấn mạnh: “Nếu người Ukraine áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với Hungary hồi tháng 12/2025, chúng tôi sẽ không bao giờ chấp thuận khoản vay 90 tỷ euro này. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi phê duyệt quyết định, chúng tôi lại phải chịu một lệnh phong tỏa dầu mỏ và tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra”.

Ông thừa nhận việc bảo vệ lập trường của mình trước các nhà lãnh đạo EU khác là rất khó khăn, nhưng ông không lùi bước. Theo Thủ tướng, hội nghị thượng đỉnh đã diễn ra rất căng thẳng.