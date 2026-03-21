Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động

Slovakia có thể tăng giá dầu diesel đối với các tài xế nước ngoài hoặc hạn chế số lượng nhiên liệu họ được phép mua để ngăn chặn tình trạng "du lịch xăng dầu", truyền thông nước này đưa tin.

Kế hoạch này do Thủ tướng Robert Fico công bố vào đầu tuần này trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu thắt chặt do chiến tranh ở Trung Đông và đường ống Druzhba dẫn dầu Nga qua lãnh thổ Ukraine tạm ngừng hoạt động.

Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Denisa Sakova nhấn mạnh tình hình rất nghiêm trọng sau cuộc đàm phán với nhà máy lọc dầu Slovnaft ở Bratislava. Nguồn cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu thiếu hụt 20% và khó khăn ngày càng tăng trong việc đảm bảo nguồn cung do khách hàng ở châu Á trả giá cao hơn so với các nhà cung cấp địa phương.

Ông Fico cho biết các đại diện từ Slovnaft, thuộc của tập đoàn dầu khí MOL (Hungary), thông báo với chính phủ rằng giá dầu diesel ở các khu vực phía bắc dọc biên giới Ba Lan đang rẻ hơn các nơi khác. Điều này dẫn đến làn sóng các tài xế nước ngoài đổ xô sang Slovakia mua nhiên liệu.

Ông Fico cảnh báo rằng các tài xế mua nhiên liệu ở các khu vực giáp biên giới Ba Lan và Áo đã khiến "các trạm xăng gần như cạn kiệt", đồng thời cho biết thêm chính phủ sẵn sàng can thiệp nếu giá cả tăng vọt.

Theo các nguồn tin, chính phủ đang xem xét áp dụng cơ chế giá nhiên liệu kép. Lái xe người Slovakia được hưởng giá rẻ hơn, còn người nước ngoài phải trả mức giá cao hơn.

Thủ tướng Fico cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung là do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz. Khoảng 20% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua tuyến đường thuỷ này.

Thủ tướng cũng cáo buộc Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gây tổn hại đến lợi ích của Slovakia vì đình chỉ vận chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba.

Ông Fico cho biết đường ống dẫn dầu Druzhba vẫn còn nguyên vẹn dù Ukraine tuyên bố nó bị hư hại do cuộc tấn công của Nga. Nhà lãnh đạo Slovakia cáo buộc Ukraine lợi dụng tình hình để trục lợi chính trị.

Đầu năm nay, Hungary và Slovakia đã ngừng cung cấp dầu diesel cho Ukraine để đáp trả việc Kiev từ chối nối lại các đường ống Druzhba.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, các nỗ lực cấp EU nhằm giải quyết tranh chấp đã bị đình trệ do Kiev tiếp tục ngăn chặn các cuộc kiểm tra quốc tế về tình trạng của đường ống dẫn dầu.

Theo RT﻿