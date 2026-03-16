Giá xăng dầu hôm nay 16/3: Tăng vượt 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh theo diễn biến của thị trường thế giới, trong đó cả hai loại dầu cơ bản là dầu Brent và dầu WTI đều vượt mốc 101 USD/thùng.

Giá dầu thế giới ghi nhận đà tăng khá mạnh so với phiên trước đó. Đà tăng của giá dầu được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Trước hết là chính sách sản lượng của liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+), khi nhóm này tiếp tục duy trì chiến lược kiểm soát nguồn cung nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ giá dầu.

Bên cạnh đó, dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ gần đây cho thấy lượng dự trữ có xu hướng giảm, phản ánh nhu cầu tiêu thụ năng lượng đang gia tăng khi hoạt động sản xuất và vận tải phục hồi.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng vượt mốc 100 USD/thùng. (Ảnh minh hoạ).

Các yếu tố địa chính trị cũng tiếp tục tác động mạnh đến thị trường năng lượng. Xung đột Trung Đông cùng với xung đột Nga - Ukraine làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Ngoài ra, nhu cầu năng lượng từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và khu vực châu Âu vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt khi nhiều nền kinh tế đang đẩy mạnh hoạt động công nghiệp và thương mại quốc tế.

Diễn biến của đồng USD và áp lực lạm phát toàn cầu cũng là yếu tố đáng chú ý. Khi USD suy yếu, giá dầu thường có xu hướng tăng do dầu mỏ được định giá bằng USD, qua đó khiến chi phí giao dịch trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành tối 14/3, giá xăng dầu giữ nguyên mức của kỳ trước. Giá xăng RON95 là 25.570 đồng/lít; Giá xăng E10 là 24.060 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 là 22.500 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S là 27.020 đồng/lít; Giá dầu hỏa là 26.930 đồng/lít; Giá dầu mazut kỳ này là 18.660 đồng/kg.

Để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế xã hội, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, đối với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.