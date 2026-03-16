Campuchia vừa phê duyệt hơn 100 dự án xấp xỉ 1 tỷ USD, Trung Quốc chiếm gần 50%

Mới đây, theo thông cáo báo chí của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, cơ quan này đã phê duyệt 105 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 966 triệu USD.

Cụ thể, về cơ cấu nguồn vốn, các khoản đầu tư đến từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 47,17%. Tiếp theo là Campuchia (22,16%), Malaysia (20,68%) và Singapore (5,04%). Số vốn đầu tư còn lại đến từ một số quốc gia khác.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong tháng 2 vừa qua, CDC đã phê duyệt 42 dự án, với tổng giá trị đầu tư 166 triệu USD. Các dự án được phê duyệt tập trung vào lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, giày dép, túi xách, đồ nội thất và thiết bị cắm trại, chế biến thiếc, gỗ và kim loại, sản phẩm carton và giấy, lắp ráp tấm pin mặt trời và thiết bị điện...

Theo CDC, hơn 100 dự án vừa được phê duyệt trong hai tháng đầu năm dự kiến ​​sẽ tạo ra khoảng 39.000 việc làm tại Campuchia.

Ông Lim Heng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia cho biết, việc phê duyệt hơn 100 dự án chỉ trong 2 tháng đầu năm phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào sự tăng trưởng kinh tế ổn định, cũng như thị trường xuất khẩu đang mở rộng của Campuchia.

Theo ông, các cuộc đàm phán gần đây, cũng như việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã khuyến khích thêm nhiều nhà đầu tư thiết lập hoạt động kinh doanh tại Campuchia. Hơn nữa, những cải tiến về luật đầu tư và cơ sở hạ tầng giao thông cũng được coi là những động lực thúc đẩy bổ sung.

“Điều đáng chú ý nhất hiện nay là sự gia tăng đầu tư vào những ngành công nghiệp vừa và nặng. Con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới”, ông Lim Heng nói.

Trên thực tế, trong thời gian qua, Chính phủ Campuchia đã dành nhiều ưu tiên cho phát triển công nghiệp, khoa học và công nghệ, và coi đó là công cụ chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Cùng với việc ban hành Chính sách phát triển công nghiệp Campuchia 2015 - 2025, Chính phủ nước này đã đặt ra công tác quản lý nhà máy, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, sở hữu công nghiệp và thúc đẩy năng suất.

Trước đó, t rong năm 2025, CDC đã phê duyệt 630 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD và tiềm năng tạo ra gần nửa triệu việc làm. Trong số đó, có 243 dự án nằm trong đặc khu kinh tế (SEZ).

Kinh tế Campuchia có nhiều khởi sắc trong 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo công bố ngày 10/3 của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt (GDCE), trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia đạt 11,11 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,23 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025; nhập khẩu đạt 5,88 tỷ USD, tăng 18%. Như vậy, với kết quả này, Campuchia ghi nhận mức thâm hụt thương mại 656,96 triệu USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo GDCE, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Campuchia bao gồm: hàng may mặc, giày dép, đồ dùng du lịch, lốp xe, linh kiện điện tử và đồ nội thất. Trong khi đó, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của quốc gia này là các nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Phó chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Lim Heng nhận định, sự tăng trưởng này phản ánh năng lực sản xuất mạnh mẽ hơn nhờ vào các dự án đầu tư mới và các hiệp định thương mại đã ký kết.

Bài tham khảo nguồn: Phnom Penh Post, CDC, GDCE