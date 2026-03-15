Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng, người dân Campuchia chứng kiến "cú sốc" đầu tiên

15-03-2026 - 20:45 PM | Tài chính quốc tế

Đây là cú sốc mới nhất lên nền kinh tế nước này.

Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Nimul cho biết, khoảng 2.000 trong số 6.300 kho nhiên liệu và trạm xăng của vương quốc đã ngừng hoạt động trong những ngày gần đây do thiếu nhiên liệu.

Bà cho biết nếu bất kỳ kho chứa hoặc trạm xăng nào bị phát hiện cố tình tạm ngừng bán hàng để giữ lại nhiên liệu bán sau với giá cao hơn, họ sẽ phải đối mặt với tiền phạt hoặc bị thu hồi giấy phép.

Sau khi các nhóm làm việc chung kiểm tra, đánh giá các kho và trạm nhiên liệu, với sự hợp tác từ các chủ sở hữu, cơ quan chính phủ nước này đã nhận thấy, hơn 400 kho và trạm nhiên liệu vẫn đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động do chậm trễ trong việc nhập hàng mới, trong khi số còn lại đã mở cửa trở lại tính đến ngày 13/3.

Kể từ khi xung đột ở Trung Đông leo thang, giá xăng thường ở Campuchia đã tăng 35%, trong khi giá dầu diesel tăng 66%.

Cụ thể giá một lít xăng thường là 5.200 riels (1,29 USD) từ thứ Bảy đến thứ Hai, trong khi dầu diesel có giá 6.400 riels (1,59 USD) một lít.

Quốc gia Đông Nam Á này hoàn toàn phụ thuộc vào dầu diesel và xăng dầu nhập khẩu, vì trữ lượng dầu mỏ dưới đáy biển của nước này vẫn chưa được khai thác.

Theo Dy Khoa

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
Campuchia

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên