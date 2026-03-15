Iran cảnh báo Mỹ di dời các ngành công nghiệp khỏi khu vực
Theo truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hôm thứ Bảy (14/3) đã phát cảnh báo, kêu gọi Mỹ di dời các nhà máy công nghiệp khỏi khu vực, đồng thời yêu cầu người dân sơ tán khỏi những khu vực gần cơ sở “mà người Mỹ là cổ đông” để tránh nguy cơ “thiệt hại”.
- 15-03-2026Phong trào Houthi dọa đóng cửa Eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ - Israel leo thang chiến tranh với Iran
- 15-03-2026Iran “điểm mặt” những tàu không được qua eo biển Hormuz
- 15-03-2026Nhiên liệu bay "đốt" lợi nhuận: Các hãng hàng không đồng loạt kích hoạt chế độ tăng giá
Tuyên bố được lực lượng IRGC đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau một loạt cuộc tấn công trong hai ngày qua nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Truyền thông nhà nước Iran cho biết một số công nhân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy phi quân sự ở Iran.
Các quan chức Iran đã nhiều lần đe dọa trả đũa sau các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở dầu khí và năng lượng của nước này. Trước đó, vào thứ Bảy (14/3), Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran sẽ đáp trả các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng bằng việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến tập đoàn hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực.
Cảnh báo mới nhất từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho thấy các cơ sở liên kết với doanh nghiệp Mỹ, ngay cả gián tiếp thông qua cổ đông, cũng có thể trở thành mục tiêu tiềm tàng nếu xung đột leo thang.
Trong một diễn biến mới, Iran đã tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa trên khắp Trung Đông. Theo đó, tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), giới chức Dubai hôm Chủ nhật (15/3) xác nhận những âm thanh lớn tại khu Marina và bãi biển Al Sufouh là do hoạt động đánh chặn. Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã “đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo và 33 máy bay không người lái được phóng từ Iran”.
Tại Ả Rập Xê Út, giới chức quốc phòng nước này cho biết đã chặn bảy máy bay không người lái tại thủ đô Riyadh cùng các khu vực phía đông của nước này.
Ở Qatar, các quan chức nước này thông báo đã đánh chặn thành công bốn tên lửa đạn đạo cùng một số máy bay không người lái được phóng từ Iran.
Trong khi đó tại Kuwait, hệ thống phòng không đã phá huỷ hai máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber ở phía nam. Cơ quan hàng không dân dụng cũng báo cáo một hệ thống radar bị trúng đạn sau khi sân bay quốc tế Kuwait bị nhiều máy bay không người lái tấn công.
Ngoài ra, tại Iraq, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào Lãnh sự quán UAE tại khu vực Kurdistan của Iraq, làm bị thương hai nhân viên an ninh và gây hư hại một tòa nhà.
Tiền Phong