Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran cảnh báo Mỹ di dời các ngành công nghiệp khỏi khu vực

15-03-2026 - 18:51 PM | Tài chính quốc tế

Theo truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hôm thứ Bảy (14/3) đã phát cảnh báo, kêu gọi Mỹ di dời các nhà máy công nghiệp khỏi khu vực, đồng thời yêu cầu người dân sơ tán khỏi những khu vực gần cơ sở “mà người Mỹ là cổ đông” để tránh nguy cơ “thiệt hại”.

Tuyên bố được lực lượng IRGC đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau một loạt cuộc tấn công trong hai ngày qua nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Truyền thông nhà nước Iran cho biết một số công nhân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy phi quân sự ở Iran.

Các quan chức Iran đã nhiều lần đe dọa trả đũa sau các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở dầu khí và năng lượng của nước này. Trước đó, vào thứ Bảy (14/3), Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran sẽ đáp trả các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng bằng việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến tập đoàn hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Những cột khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu ở Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hôm 14/3. Ảnh: AP

Cảnh báo mới nhất từ ​​Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho thấy các cơ sở liên kết với doanh nghiệp Mỹ, ngay cả gián tiếp thông qua cổ đông, cũng có thể trở thành mục tiêu tiềm tàng nếu xung đột leo thang.

Trong một diễn biến mới, Iran đã tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa trên khắp Trung Đông. Theo đó, tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), giới chức Dubai hôm Chủ nhật (15/3) xác nhận những âm thanh lớn tại khu Marina và bãi biển Al Sufouh là do hoạt động đánh chặn. Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã “đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo và 33 máy bay không người lái được phóng từ Iran”.

Tại Ả Rập Xê Út, giới chức quốc phòng nước này cho biết đã chặn bảy máy bay không người lái tại thủ đô Riyadh cùng các khu vực phía đông của nước này.

Ở Qatar, các quan chức nước này thông báo đã đánh chặn thành công bốn tên lửa đạn đạo cùng một số máy bay không người lái được phóng từ Iran.

Trong khi đó tại Kuwait, hệ thống phòng không đã phá huỷ hai máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber ở phía nam. Cơ quan hàng không dân dụng cũng báo cáo một hệ thống radar bị trúng đạn sau khi sân bay quốc tế Kuwait bị nhiều máy bay không người lái tấn công.

Ngoài ra, tại Iraq, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào Lãnh sự quán UAE tại khu vực Kurdistan của Iraq, làm bị thương hai nhân viên an ninh và gây hư hại một tòa nhà.

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên