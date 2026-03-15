Iran cảnh báo Mỹ di dời các ngành công nghiệp khỏi khu vực

Tuyên bố được lực lượng IRGC đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau một loạt cuộc tấn công trong hai ngày qua nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Truyền thông nhà nước Iran cho biết một số công nhân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy phi quân sự ở Iran.

Các quan chức Iran đã nhiều lần đe dọa trả đũa sau các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở dầu khí và năng lượng của nước này. Trước đó, vào thứ Bảy (14/3), Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran sẽ đáp trả các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng bằng việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến tập đoàn hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Những cột khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu ở Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hôm 14/3. Ảnh: AP

Cảnh báo mới nhất từ ​​Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho thấy các cơ sở liên kết với doanh nghiệp Mỹ, ngay cả gián tiếp thông qua cổ đông, cũng có thể trở thành mục tiêu tiềm tàng nếu xung đột leo thang.

Trong một diễn biến mới, Iran đã tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa trên khắp Trung Đông. Theo đó, tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), giới chức Dubai hôm Chủ nhật (15/3) xác nhận những âm thanh lớn tại khu Marina và bãi biển Al Sufouh là do hoạt động đánh chặn. Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã “đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo và 33 máy bay không người lái được phóng từ Iran”.

Tại Ả Rập Xê Út, giới chức quốc phòng nước này cho biết đã chặn bảy máy bay không người lái tại thủ đô Riyadh cùng các khu vực phía đông của nước này.

Ở Qatar, các quan chức nước này thông báo đã đánh chặn thành công bốn tên lửa đạn đạo cùng một số máy bay không người lái được phóng từ Iran.