Iran “điểm mặt” những tàu không được qua eo biển Hormuz

15-03-2026 - 17:58 PM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi thông báo eo biển Hormuz chiến lược vẫn "mở cửa" đối với hoạt động vận tải quốc tế.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các tàu có liên hệ với Mỹ, Israel và đồng minh của hai nước này sẽ không được phép đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc hàng trăm con tàu, bao gồm nhiều tàu của Ấn Độ, vẫn đang mắc kẹt trong tuyến hàng hải hẹp nối giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN, Bộ trưởng Araghchi khẳng định eo biển Hormuz không bị đóng hoàn toàn.

Ông nhấn mạnh các quốc gia khác vẫn được tự do đi lại qua tuyến đường này.

Ông cho rằng một số công ty vận tải biển đang tự lựa chọn tránh khu vực vì lo ngại an toàn, chứ không phải do một lệnh phong tỏa hoàn toàn.

Ông khẳng định một số tàu chở dầu và tàu hàng vẫn đang di chuyển qua eo biển, bất chấp căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) giữa tuần này cho biết 3 tàu hàng bị "vật thể lạ" bắn trúng trong ngày 11-3 ở eo biển Hormuz.

Theo báo cáo của UKMTO, một tàu hàng đã bị "vật thể lạ" bắn trúng, gây hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán.

AP đưa tin con tàu nêu trên gặp nạn khi đang di chuyển ở khu vực phía Bắc Oman, bên trong eo biển Hormuz. Vật thể bắn trúng tàu có thể là một quả đạn pháo.

Tàu chở hàng này sau đó được hải quân Thái Lan xác định là tàu Mayuree Naree treo cờ nước này, bị tấn công và cháy phòng động cơ khi cách bờ biển Oman khoảng 11 hải lý về phía Bắc.

UKMTO cũng thông báo về vụ tấn công khác nhắm vào một tàu container cách tiểu vương quốc Ras Al Khaimah (thuộc Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) 25 hải lý.

Tàu container này được các nguồn tin hàng hải xác định là tàu treo cờ Nhật Bản, mang tên One Majesty.

Một tàu thứ ba, cũng là tàu chở hàng rời, đã bị trúng một vật thể bay chưa xác định ở vị trí khoảng 50 dặm về phía Tây Bắc của Dubai, theo các công ty an ninh hàng hải.

Công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard Tech cho biết vật thể này đã làm hư hại phần thân của tàu treo cờ Quần đảo Marshall mang tên Star Gwyneth, đồng thời khẳng định thủy thủ đoàn của tàu vẫn an toàn.

Những vụ việc này đã nâng tổng số tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel nổ ra lên ít nhất 14 chiếc.

Tổng thống Mỹ Trump bác bỏ đề xuất của Tổng thống Putin về việc chuyển uranium làm giàu của Iran sang Nga

Theo Cao Lực

Người Lao động

Từ Khóa:
iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga 'đắc lợi' giữa xung đột Trung Đông, bỏ túi số tiền khủng chỉ trong 2 tuần

Nga 'đắc lợi' giữa xung đột Trung Đông, bỏ túi số tiền khủng chỉ trong 2 tuần Nổi bật

Iran tuyên bố mọi quốc gia trừ Mỹ và Israel đều có thể đi qua eo biển Hormuz

Iran tuyên bố mọi quốc gia trừ Mỹ và Israel đều có thể đi qua eo biển Hormuz Nổi bật

Nhiên liệu bay "đốt" lợi nhuận: Các hãng hàng không đồng loạt kích hoạt chế độ tăng giá

Nhiên liệu bay "đốt" lợi nhuận: Các hãng hàng không đồng loạt kích hoạt chế độ tăng giá

17:00 , 15/03/2026
UAE truy tố hàng chục người vì đăng tải video về các cuộc tấn công của Iran

UAE truy tố hàng chục người vì đăng tải video về các cuộc tấn công của Iran

16:29 , 15/03/2026
Trung Quốc và Anh phản hồi sau khi Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi các nước hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Trung Quốc và Anh phản hồi sau khi Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi các nước hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

16:00 , 15/03/2026
Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi bờ biển Nga

Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi bờ biển Nga

15:30 , 15/03/2026

