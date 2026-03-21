Tổng thống Mỹ cân nhắc "xuống thang" chiến dịch Trung Đông, Iran đe dọa "gây bất ngờ"

21-03-2026 - 09:46 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn úp mở về đảo Kharg của Iran, đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz đến một lúc nào đó "sẽ tự mở ra".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 20-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ "đang tiến rất gần đến việc hoàn thành các mục tiêu" của chiến dịch quân sự tại Trung Đông; đồng thời cho biết ông đang cân nhắc việc thu hẹp các nỗ lực quân sự nhắm vào Iran.

Bài đăng cũng bàn về eo biển Hormuz: "Eo biển Hormuz sẽ cần được canh gác và kiểm soát bởi các quốc gia khác có sử dụng nó khi cần thiết - Mỹ thì không! Nếu được yêu cầu, chúng ta sẽ hỗ trợ các quốc gia này trong các nỗ lực tại Hormuz, nhưng điều đó sẽ không còn cần thiết một khi mối đe dọa từ Iran bị xóa bỏ".

Ông Donald Trump cũng nhận định vấn đề eo biển Hormuz sẽ là "một chiến dịch quân sự dễ dàng đối với họ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trước khi rời Nhà Trắng hôm 20-3 - Ảnh: AP

Khi phát biểu với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng cùng ngày, tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng eo biển Hormuz "đến một thời điểm nào đó, nó sẽ tự mở ra".

Theo AP, ông Donald lập luận rằng xét về mặt quân sự, Iran đã "hết thời" nhưng vẫn cố làm tắc nghẽn eo biển Hormuz. Vì vậy ông Donald Trump lập luận rằng việc giữ cho tuyến đường biển này thông suốt là một thao tác quân sự đơn giản, dù vẫn đòi hỏi sự trợ giúp.

Ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng “sẽ thật tốt” nếu các quốc gia phụ thuộc vào eo biển này cùng tham gia giúp duy trì sự thông thoáng của eo biển.

Khi các phóng viên hỏi về đảo Kharg - "trái tim dầu mỏ" của Iran, tổng thống Mỹ trả lời: "Tôi có thể có kế hoạch, hoặc cũng có thể không".

“Đó chắc chắn là một địa điểm mà mọi người đang bàn tán. Nhưng tôi không thể tiết lộ điều đó” - ông tiếp lời.

Bên cạnh đó, ông Donald Trump cũng viết trên mạng xã hội vào cùng ngày về mục tiêu thứ năm mà Mỹ thêm vào đối với chiến dịch tại Trung Đông: “Bảo vệ, ở cấp độ cao nhất, các đồng minh Trung Đông của chúng ta” và liệt kê các đối tác vùng Vịnh của Mỹ.

Bốn mục tiêu trước đó mà ông đã đề ra từ đầu cuộc xung đột bao gồm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, ngăn nước này trang bị vũ khí cho các nhóm ủy nhiệm, phá hủy hải quân và năng lực tên lửa đạn đạo của Iran.

Iran đe dọa về "bất ngờ lớn" cho ông Donald Trump

Trao đổi với hãng tin Tasnim về những lời đe dọa gần đây của Mỹ về khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ ở Iran, một nguồn tin quân sự cho biết một cuộc tấn công trên bộ sẽ vi phạm "lằn ranh đỏ" của Iran.

"Giống như cách chúng tôi đã phản công bất ngờ trước mọi chiến dịch của kẻ thù, chúng tôi cũng sẽ thể hiện điều đó trong trường hợp này" - quan chức này cảnh báo.

Song song đó, ông cũng đe dọa rằng tương tự việc Iran phát động một cuộc xung đột khu vực để đáp trả lại các cuộc tấn công nhắm vào đất nước này và ám sát cố lãnh tụ tối cao, việc cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran bị tấn công sẽ được đáp trả bằng hành động khiến tất cả các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực ngừng hoạt động.

Quan chức này cũng nhấn mạnh "sẽ có một bất ngờ" dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng việc phá hủy các đảo của Iran sẽ dẫn đến sự tàn phá các khu vực ven biển của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đồng thời cảnh báo ngoài Dubai và Abu Dhabi còn có những mục tiêu bị tấn công khác.


Theo Anh Thư

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động

Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động Nổi bật

Lộ 'đại gia' đứng sau mua 90% dầu thô xuất khẩu của Iran, dùng đồng nội tệ giúp Tehran nhập nhiều loại hàng hóa dù bị trừng phạt

Lộ 'đại gia' đứng sau mua 90% dầu thô xuất khẩu của Iran, dùng đồng nội tệ giúp Tehran nhập nhiều loại hàng hóa dù bị trừng phạt Nổi bật

Nga đón tin cực vui, kiếm 10 tỷ USD chỉ trong 2 tuần nhờ Iran

Nga đón tin cực vui, kiếm 10 tỷ USD chỉ trong 2 tuần nhờ Iran

09:10 , 21/03/2026
90.000 lọ thuốc siro trẻ em vừa bị thu hồi tại Mỹ

90.000 lọ thuốc siro trẻ em vừa bị thu hồi tại Mỹ

07:30 , 21/03/2026
Giữa xung đột Trung Đông, đồng tiền của một nước ASEAN đang hưởng lợi

Giữa xung đột Trung Đông, đồng tiền của một nước ASEAN đang hưởng lợi

07:02 , 21/03/2026
Quyền lực của Hungary và ‘ván bài’ năng lượng khiến EU xáo trộn

Quyền lực của Hungary và ‘ván bài’ năng lượng khiến EU xáo trộn

23:03 , 20/03/2026

