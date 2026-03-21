Cú sốc năng lượng và lời cảnh tỉnh toàn cầu

Từ đó thúc đẩy mạnh mẽ lời kêu gọi tăng tốc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Dầu mỏ không chỉ phục vụ sản xuất điện mà còn được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như phân bón và nhựa. Do đó, hầu hết quốc gia đều bị tác động. Tuy nhiên, những nước có tỉ trọng năng lượng tái tạo cao hơn sẽ ít bị ảnh hưởng hơn do năng lượng tái tạo dựa vào các nguồn nội địa thay vì nhiên liệu nhập khẩu.

Không như những cú sốc dầu mỏ trước đây, cuộc khủng hoảng năng lượng lần này diễn ra trong bối cảnh năng lượng tái tạo đang cạnh tranh được với nhiên liệu hóa thạch ở nhiều nơi.

Theo Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế, hơn 90% các dự án năng lượng tái tạo mới trên thế giới vào năm 2024 có chi phí thấp hơn so với các lựa chọn thay thế từ nhiên liệu hóa thạch.

Các tua-bin gió hoạt động kết hợp với một trang trại điện mặt trời tại tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc. Ảnh: AP

Tại châu Á, Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo. Nước này vẫn là nhà nhập khẩu nhiều dầu thô nhất thế giới nhưng việc điện khí hóa một số lĩnh vực trong nền kinh tế bằng năng lượng tái tạo đã giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Theo nhà phân tích Lauri Myllyvirta từ Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (Phần Lan), nếu không có tiến trình chuyển đổi này, Trung Quốc sẽ dễ bị tổn thương hơn nhiều trước các cú sốc về nguồn cung và biến động giá.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng đẩy mạnh điện mặt trời và điện gió, qua đó giúp giảm bớt tác động từ gián đoạn nguồn cung. Với Nhật Bản, chính sách phản ứng thường tập trung vào đa dạng hóa nguồn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch hơn là đầu tư vào năng lượng tái tạo nội địa. Hiện nay, theo tổ chức tư vấn Ember (Anh), điện mặt trời và điện gió chiếm 11% sản lượng điện của Nhật Bản, thấp hơn mức 18% của Trung Quốc.

Còn tại Thái Lan, một số nhà phân tích cảnh báo với nguồn dự trữ hữu hạn và ngân sách trợ giá hạn chế, nước này có thể chứng kiến giá cả leo thang nếu xung đột kéo dài sang tháng 4. Chuyên gia Areeporn Asawinpongphan từ Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan cho rằng việc thúc đẩy năng lượng tái tạo trong nước đáng lẽ ra phải được thực hiện từ lâu.

Theo AP, việc tăng cường năng lượng tái tạo đã giúp một số quốc gia châu Á giảm thiểu tác động. Chẳng hạn như tại Pakistan, sự bùng nổ năng lượng mặt trời đã giúp nước này tiết kiệm 12 tỉ USD chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch kể từ năm 2020.

Theo nhóm nghiên cứu Renewables First (Pakistan) và Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (Phần Lan), Pakistan có thể tiết kiệm thêm 6,3 tỉ USD nữa vào năm 2026 nếu giá hiện tại không thay đổi.