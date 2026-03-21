Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cú sốc năng lượng và lời cảnh tỉnh toàn cầu

21-03-2026 - 11:00 AM | Tài chính quốc tế

Chiến sự Trung Đông đang phơi bày sự phụ thuộc của thế giới vào các tuyến vận chuyển nhiên liệu hóa thạch dễ bị tổn thương

Từ đó thúc đẩy mạnh mẽ lời kêu gọi tăng tốc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Dầu mỏ không chỉ phục vụ sản xuất điện mà còn được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như phân bón và nhựa. Do đó, hầu hết quốc gia đều bị tác động. Tuy nhiên, những nước có tỉ trọng năng lượng tái tạo cao hơn sẽ ít bị ảnh hưởng hơn do năng lượng tái tạo dựa vào các nguồn nội địa thay vì nhiên liệu nhập khẩu.

Không như những cú sốc dầu mỏ trước đây, cuộc khủng hoảng năng lượng lần này diễn ra trong bối cảnh năng lượng tái tạo đang cạnh tranh được với nhiên liệu hóa thạch ở nhiều nơi.

Theo Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế, hơn 90% các dự án năng lượng tái tạo mới trên thế giới vào năm 2024 có chi phí thấp hơn so với các lựa chọn thay thế từ nhiên liệu hóa thạch.

Cú sốc năng lượng và lời cảnh tỉnh toàn cầu - Ảnh 1.

Các tua-bin gió hoạt động kết hợp với một trang trại điện mặt trời tại tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc. Ảnh: AP

Tại châu Á, Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo. Nước này vẫn là nhà nhập khẩu nhiều dầu thô nhất thế giới nhưng việc điện khí hóa một số lĩnh vực trong nền kinh tế bằng năng lượng tái tạo đã giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Theo nhà phân tích Lauri Myllyvirta từ Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (Phần Lan), nếu không có tiến trình chuyển đổi này, Trung Quốc sẽ dễ bị tổn thương hơn nhiều trước các cú sốc về nguồn cung và biến động giá.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng đẩy mạnh điện mặt trời và điện gió, qua đó giúp giảm bớt tác động từ gián đoạn nguồn cung. Với Nhật Bản, chính sách phản ứng thường tập trung vào đa dạng hóa nguồn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch hơn là đầu tư vào năng lượng tái tạo nội địa. Hiện nay, theo tổ chức tư vấn Ember (Anh), điện mặt trời và điện gió chiếm 11% sản lượng điện của Nhật Bản, thấp hơn mức 18% của Trung Quốc.

Còn tại Thái Lan, một số nhà phân tích cảnh báo với nguồn dự trữ hữu hạn và ngân sách trợ giá hạn chế, nước này có thể chứng kiến giá cả leo thang nếu xung đột kéo dài sang tháng 4. Chuyên gia Areeporn Asawinpongphan từ Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan cho rằng việc thúc đẩy năng lượng tái tạo trong nước đáng lẽ ra phải được thực hiện từ lâu.

Theo AP, việc tăng cường năng lượng tái tạo đã giúp một số quốc gia châu Á giảm thiểu tác động. Chẳng hạn như tại Pakistan, sự bùng nổ năng lượng mặt trời đã giúp nước này tiết kiệm 12 tỉ USD chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch kể từ năm 2020.

Theo nhóm nghiên cứu Renewables First (Pakistan) và Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (Phần Lan), Pakistan có thể tiết kiệm thêm 6,3 tỉ USD nữa vào năm 2026 nếu giá hiện tại không thay đổi.

Theo Anh Thư

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động

Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động Nổi bật

Lộ 'đại gia' đứng sau mua 90% dầu thô xuất khẩu của Iran, dùng đồng nội tệ giúp Tehran nhập nhiều loại hàng hóa dù bị trừng phạt

Lộ 'đại gia' đứng sau mua 90% dầu thô xuất khẩu của Iran, dùng đồng nội tệ giúp Tehran nhập nhiều loại hàng hóa dù bị trừng phạt Nổi bật

Cơn ác mộng xe điện: Từ biểu tượng ô tô Nhật Bản suốt 76 năm chưa từng thua lỗ, Honda chịu thất bại thảm hại, phải vội vã 'quay xe'

Cơn ác mộng xe điện: Từ biểu tượng ô tô Nhật Bản suốt 76 năm chưa từng thua lỗ, Honda chịu thất bại thảm hại, phải vội vã 'quay xe'

10:29 , 21/03/2026
Nga hứa trao 'kỳ quan hạt nhân tối tân' ngay 2026 cho những quốc gia nào?

Nga hứa trao 'kỳ quan hạt nhân tối tân' ngay 2026 cho những quốc gia nào?

10:10 , 21/03/2026
Tổng thống Mỹ cân nhắc "xuống thang" chiến dịch Trung Đông, Iran đe dọa "gây bất ngờ"

Tổng thống Mỹ cân nhắc "xuống thang" chiến dịch Trung Đông, Iran đe dọa "gây bất ngờ"

09:46 , 21/03/2026
Nga đón tin cực vui, kiếm 10 tỷ USD chỉ trong 2 tuần nhờ Iran

Nga đón tin cực vui, kiếm 10 tỷ USD chỉ trong 2 tuần nhờ Iran

09:10 , 21/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên