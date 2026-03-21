Tổng thống Sri Lanka tiết lộ lý do không cho chiến đấu cơ Mỹ đáp xuống nước này

Máy bay F-35C Lightning II của Mỹ tham gia chiến dịch Epic Fury, ngày 2/3/2026.

“Ngày 4 và 8/3, Mỹ muốn điều 2 máy bay chiến đấu trang bị 8 tên lửa chống hạm từ một căn cứ ở Djibouti đến sân bay quốc tế Mattala, và chúng tôi đã từ chối”, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake nói trước quốc hội hôm 20/3.

“Sri Lanka muốn duy trì lập trường trung lập bất chấp nhiều áp lực. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ. Cuộc chiến ở Trung Đông đặt ra nhiều thách thức, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để giữ vững lập trường trung lập”, ông Dissanayake nói tiếp.

Tổng thống cũng cho biết, Sri Lanka đã từ chối yêu cầu của 3 tàu Iran muốn đến thăm nước này với thiện chí.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Dissanayake với Đặc phái viên Mỹ về Nam và Trung Á, Sergio Gor.

Nhà lãnh đạo Sri Lanka đã đăng tải trên X rằng, ông đã truyền đạt lập trường của quốc gia Nam Á này về cuộc xung đột ở Trung Đông cho ông Gor.

Đầu tháng 3/2026, Sri Lanka tuyên bố đã cho phép một tàu chiến Iran cập cảng Trincomallee, và giải cứu 208 thành viên thủy thủ đoàn, một ngày sau khi Mỹ đánh chìm một tàu Iran khác ngoài khơi bờ biển quốc đảo này trong một cuộc tấn công khiến ít nhất 87 thủy thủ thiệt mạng.

Con tàu không vũ trang của Iran đang trở về từ một cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ tổ chức. Hành động của Mỹ đã bị lên án rộng rãi vì coi thường các chuẩn mực hàng hải quốc tế.