Biên giới căng thẳng, Thái Lan 'xoay trục' lao động: Từ dân tị nạn đến 10.000 người Sri Lanka

Tờ Khaosod (Thái Lan) đưa tin, quyết định này được đưa ra tại cuộc họp Nội các Thái Lan hôm 19/8, trong bối cảnh nhiều người lao động Campuchia đã trở về nước do các cuộc đụng độ dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, khiến các công ty Thái Lan đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động.

Bộ trưởng Lao động Thái Lan Phongkawin Jangrungreongkit thông báo rằng bộ của ông đã ký biên bản ghi nhớ với Sri Lanka để tiếp nhận 10.000 người lao động trong đợt đầu, với khả năng mở rộng lên 30.000 người lao động sau một tháng đào tạo.

Theo Khaosod, ngành xây dựng của Thái Lan có khoảng 150.000 người lao động Campuchia, chiếm 25%. Ảnh: Khaosod

Chiến lược giải quyết khủng hoảng lao động 5 điểm

Theo Khaosod, Chính phủ Thái Lan đã vạch ra một chiến lược tiếp cận toàn diện để giải quyết khủng hoảng lao động thông qua 5 biện pháp chính:

Huy động lực lượng lao động trong nước: Thái Lan sẽ triển khai quân nhân tại ngũ, tù nhân có phẩm chất đạo đức tốt sắp mãn hạn tù và thanh niên đến làm việc trong các lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp.

Đăng ký lao động nhập cư: Người lao động nước ngoài không có giấy tờ hiện đang ở Thái Lan sẽ được đưa vào hệ thống chính thức để giảm thiểu việc làm bất hợp pháp, đồng thời ngay lập tức thúc đẩy lực lượng lao động chính thức của nước này.

Đa dạng hóa nguồn lao động: Ngoài Sri Lanka, Thái Lan đang tìm kiếm người lao động từ Philippines, Indonesia và Nepal để giảm sự phụ thuộc vào các nguồn lao động truyền thống là Myanmar, Lào và Campuchia. Biện pháp này có thể bổ sung thêm khoảng 100.000 người lao động, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan an ninh Thái Lan.

Tuyển dụng người tị nạn Myanmar: Tính đến ngày 19/8/2025, hơn 40.000 người tị nạn Myanmar trong các trại tị nạn đã được thẩm tra lý lịch để tuyển dụng vào các ngành công nghiệp thiếu lao động của Thái Lan.

Áp dụng công nghệ: Các kế hoạch dài hạn bao gồm khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan nâng cao kỹ năng và áp dụng tự động hóa để giảm sự phụ thuộc vào nguồn lao động nước ngoài.

Tổng Cục trưởng Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thái Lan Somchai Morakotsriwan nhấn mạnh rằng người lao động Thái Lan sẽ được ưu tiên, tiếp theo là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh trong việc đăng ký người lao động nhập cư, đặc biệt là người Campuchia.

“Thái Lan vẫn cần người lao động nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế, nhưng cần phải cân bằng với nguồn lao động từ nhiều quốc gia để tránh phụ thuộc quá mức”, ông Somchai nói. “Khu vực tư nhân phải áp dụng công nghệ và đổi mới để tình trạng thiếu hụt lao động không cản trở sự phát triển kinh tế.”

Theo Khaosod, trước đây, Chính phủ Thái Lan đã gia hạn giấy phép lao động cho khoảng 90.000 người Campuchia có giấy phép hết hạn nhưng không thể trở về nước, cho phép họ ở lại Thái Lan đến ngày 7/6/2025 vì lý do nhân đạo.

Chiến lược đa dạng hóa lao động thể hiện nỗ lực của Thái Lan nhằm duy trì ổn định kinh tế, đồng thời kiểm soát căng thẳng chính trị khu vực vốn đã làm gián đoạn dòng lao động nhập cư truyền thống.

Hãng Reuters (Anh) đưa tin, theo số liệu chính thức của Thái Lan, trước khi tranh chấp biên giới bắt đầu, có hơn 520.000 người Campuchia làm việc tại Thái Lan, chiếm 12% lực lượng lao động nước ngoài của nước này.



Còn theo Chính phủ Campuchia, khoảng 400.000 người Campuchia làm việc tại Thái Lan đã rời khỏi nước này trong thời gian giao tranh.

Sri Lanka - quốc gia nổi lên như một nguồn cung cấp lao động thay thế quan trọng - đã chứng kiến con số kỷ lục 314.786 công dân rời đi làm việc ở nước ngoài vào năm 2024, do khó khăn kinh tế, Reuter dẫn số liệu chính thức.