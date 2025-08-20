Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biên giới căng thẳng, Thái Lan 'xoay trục' lao động: Từ dân tị nạn đến 10.000 người Sri Lanka

20-08-2025 - 13:24 PM | Tài chính quốc tế

Thái Lan vừa cho phép 10.000 người lao động Sri Lanka nhập cảnh để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng sau làn sóng hồi hương của người lao động Campuchia.

Tờ Khaosod (Thái Lan) đưa tin, quyết định này được đưa ra tại cuộc họp Nội các Thái Lan hôm 19/8, trong bối cảnh nhiều người lao động Campuchia đã trở về nước do các cuộc đụng độ dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, khiến các công ty Thái Lan đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động.

Bộ trưởng Lao động Thái Lan Phongkawin Jangrungreongkit thông báo rằng bộ của ông đã ký biên bản ghi nhớ với Sri Lanka để tiếp nhận 10.000 người lao động trong đợt đầu, với khả năng mở rộng lên 30.000 người lao động sau một tháng đào tạo.

Biên giới căng thẳng, Thái Lan 'xoay trục' lao động: Từ dân tị nạn đến 10.000 người Sri Lanka- Ảnh 1.

Theo Khaosod, ngành xây dựng của Thái Lan có khoảng 150.000 người lao động Campuchia, chiếm 25%. Ảnh: Khaosod

Chiến lược giải quyết khủng hoảng lao động 5 điểm

Theo Khaosod, Chính phủ Thái Lan đã vạch ra một chiến lược tiếp cận toàn diện để giải quyết khủng hoảng lao động thông qua 5 biện pháp chính:

  • Huy động lực lượng lao động trong nước: Thái Lan sẽ triển khai quân nhân tại ngũ, tù nhân có phẩm chất đạo đức tốt sắp mãn hạn tù và thanh niên đến làm việc trong các lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp.
  • Đăng ký lao động nhập cư: Người lao động nước ngoài không có giấy tờ hiện đang ở Thái Lan sẽ được đưa vào hệ thống chính thức để giảm thiểu việc làm bất hợp pháp, đồng thời ngay lập tức thúc đẩy lực lượng lao động chính thức của nước này.
  • Đa dạng hóa nguồn lao động: Ngoài Sri Lanka, Thái Lan đang tìm kiếm người lao động từ Philippines, Indonesia và Nepal để giảm sự phụ thuộc vào các nguồn lao động truyền thống là Myanmar, Lào và Campuchia. Biện pháp này có thể bổ sung thêm khoảng 100.000 người lao động, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan an ninh Thái Lan.
  • Tuyển dụng người tị nạn Myanmar: Tính đến ngày 19/8/2025, hơn 40.000 người tị nạn Myanmar trong các trại tị nạn đã được thẩm tra lý lịch để tuyển dụng vào các ngành công nghiệp thiếu lao động của Thái Lan.
  • Áp dụng công nghệ: Các kế hoạch dài hạn bao gồm khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan nâng cao kỹ năng và áp dụng tự động hóa để giảm sự phụ thuộc vào nguồn lao động nước ngoài.

Tổng Cục trưởng Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thái Lan Somchai Morakotsriwan nhấn mạnh rằng người lao động Thái Lan sẽ được ưu tiên, tiếp theo là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh trong việc đăng ký người lao động nhập cư, đặc biệt là người Campuchia.

“Thái Lan vẫn cần người lao động nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế, nhưng cần phải cân bằng với nguồn lao động từ nhiều quốc gia để tránh phụ thuộc quá mức”, ông Somchai nói. “Khu vực tư nhân phải áp dụng công nghệ và đổi mới để tình trạng thiếu hụt lao động không cản trở sự phát triển kinh tế.”

Theo Khaosod, trước đây, Chính phủ Thái Lan đã gia hạn giấy phép lao động cho khoảng 90.000 người Campuchia có giấy phép hết hạn nhưng không thể trở về nước, cho phép họ ở lại Thái Lan đến ngày 7/6/2025 vì lý do nhân đạo.

Chiến lược đa dạng hóa lao động thể hiện nỗ lực của Thái Lan nhằm duy trì ổn định kinh tế, đồng thời kiểm soát căng thẳng chính trị khu vực vốn đã làm gián đoạn dòng lao động nhập cư truyền thống.

Hãng Reuters (Anh) đưa tin, theo số liệu chính thức của Thái Lan, trước khi tranh chấp biên giới bắt đầu, có hơn 520.000 người Campuchia làm việc tại Thái Lan, chiếm 12% lực lượng lao động nước ngoài của nước này.

Còn theo Chính phủ Campuchia, khoảng 400.000 người Campuchia làm việc tại Thái Lan đã rời khỏi nước này trong thời gian giao tranh.

Sri Lanka - quốc gia nổi lên như một nguồn cung cấp lao động thay thế quan trọng - đã chứng kiến con số kỷ lục 314.786 công dân rời đi làm việc ở nước ngoài vào năm 2024, do khó khăn kinh tế, Reuter dẫn số liệu chính thức.

Myanmar bất ngờ đóng cầu hữu nghị: Hơn 4 tỷ USD thương mại Thái Lan đứng trước nguy cơ 'tê liệt'

Theo Duy Nguyễn

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vừa hứa hẹn sẽ mạnh tay nhập dầu Mỹ, quốc gia 'đầu tàu' châu Á đưa ra tuyên bố bất ngờ: Mua về cũng không biết làm gì

Vừa hứa hẹn sẽ mạnh tay nhập dầu Mỹ, quốc gia 'đầu tàu' châu Á đưa ra tuyên bố bất ngờ: Mua về cũng không biết làm gì Nổi bật

Sử dụng mô hình lừa đảo “cũ mèm” nhưng vẫn lừa được gần 1,7 triệu tỷ đồng, kẻ thủ ác lĩnh án 150 năm tù

Sử dụng mô hình lừa đảo “cũ mèm” nhưng vẫn lừa được gần 1,7 triệu tỷ đồng, kẻ thủ ác lĩnh án 150 năm tù Nổi bật

Trung Quốc đem "át chủ bài” đến chinh phục miền đất cách 17.000km: Tham vọng lật đổ kẻ thống trị nơi đây

Trung Quốc đem "át chủ bài” đến chinh phục miền đất cách 17.000km: Tham vọng lật đổ kẻ thống trị nơi đây

13:01 , 20/08/2025
Đế chế kinh doanh nghìn tỷ USD của Elon Musk bị đe dọa bởi một người bạn cũ, 5 công ty bao gồm cả Tesla nguy cơ sắp bị lật đổ

Đế chế kinh doanh nghìn tỷ USD của Elon Musk bị đe dọa bởi một người bạn cũ, 5 công ty bao gồm cả Tesla nguy cơ sắp bị lật đổ

11:53 , 20/08/2025
Khủng hoảng giáo dục: 202/203 giáo viên trúng tuyển nhờ bằng giả, vụ gian lận tuyển dụng quy mô lớn bị phanh phui

Khủng hoảng giáo dục: 202/203 giáo viên trúng tuyển nhờ bằng giả, vụ gian lận tuyển dụng quy mô lớn bị phanh phui

11:41 , 20/08/2025
Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

11:22 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên