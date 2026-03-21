Gần 20 tàu thương mại Iran bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Mỹ - Israel

Người dân Iran đưa tiễn Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib - người mới thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ - Israel, tại Tehran, ngày 20/3/2026. (Ảnh AP/Vahid Salemi)

Theo nguồn tin trên, các tàu - bị phá hủy trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành tại miền Nam nước này - đều phục vụ hoạt động thương mại và đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế của người dân địa phương. Tuy nhiên, phía Iran chưa công bố thời điểm cụ thể xảy ra các cuộc tấn công.

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã tiến hành không kích khu vực Noor nằm ven biển Caspi. Trước đó, Israel cũng tuyên bố đã tấn công một số tàu hải quân của Iran tại khu vực này, cho thấy phạm vi xung đột đang có xu hướng mở rộng ra ngoài Trung Đông.

Trong bối cảnh tình hình leo thang, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh Yvette Cooper, cảnh báo rằng các căn cứ của Anh nếu được sử dụng để hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ sẽ bị Tehran coi là hành vi "đồng lõa".

Người dân ngồi trên đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Tehran, Iran ngày 15/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Iran cũng đồng thời gây sức ép với Đức, yêu cầu làm rõ vai trò của căn cứ không quân Ramstein - một trung tâm hậu cần quan trọng của Mỹ tại châu Âu. Cơ sở này được cho là có thể trở thành mục tiêu nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Trong khi đó, một số quốc gia thể hiện lập trường thận trọng nhằm tránh bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Sri Lanka đã từ chối cho phép máy bay chiến đấu Mỹ đồn trú tại sân bay quốc tế Mattala, còn Italy cho biết chỉ xem xét tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.

Theo các nguồn tin quốc tế, Mỹ đang tăng tốc triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ, bao gồm lính thủy đánh bộ và thủy thủ, tới Trung Đông nhằm tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Trong khi đó, Iran bước vào dịp năm mới Ba Tư trong tình trạng "bóng tối số" khi hệ thống Internet bị gián đoạn kéo dài hơn 20 ngày. Các tổ chức giám sát cho biết việc hạn chế kết nối khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong liên lạc, đặc biệt trong bối cảnh xung đột gia tăng.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh an ninh, cuộc xung đột còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế và nhân đạo. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo tình hình hiện nay có thể đẩy hàng chục triệu người vào cảnh thiếu đói nghiêm trọng, do gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, vận tải và thương mại toàn cầu.