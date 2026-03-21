"Quái thú" có bước đi 'vang như tiếng vó ngựa' xuất hiện giữa phố, chuyên gia hé lộ: Chỉ còn 2.500 cá thể

Khoảnh khắc "quái thú" hiếm xuất hiện giữa đô thị khiến nhiều người "đứng hình"

Theo thông tin từ Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Singapore (NSS), vào rạng sáng ngày 19/3, một con "quái thú" đã được ghi nhận xuất hiện tại khu vực Lorong Halus. Đoạn video do tổ chức này đăng tải cho thấy con vật thong thả di chuyển trên bãi cỏ, hoàn toàn không bị xáo trộn bởi môi trường xung quanh.

Nhân chứng ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này là Eric Teo – một người dân địa phương đang đạp xe qua khu vực. Anh cho biết ban đầu đã nhầm tưởng đó là lợn rừng nên lập tức tăng tốc để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, Teo nhận ra đây là một cá thể heo vòi Mã Lai vốn là loài động vật cực kỳ hiếm gặp.

"Con vật lớn hơn tôi tưởng rất nhiều và trông vô cùng hùng vĩ", Teo chia sẻ. Anh cũng mô tả âm thanh bước chân của nó "vang như tiếng vó ngựa", tạo cảm giác vừa ấn tượng vừa có phần đáng sợ trong khung cảnh vắng lặng lúc tờ mờ sáng.

Trong suốt vài phút xuất hiện, con vật vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, chậm rãi kiếm ăn nhưng luôn tỏ ra cảnh giác. Sau khi dừng lại quan sát xung quanh, nó nhanh chóng len qua một khoảng hở giữa lan can và tiến vào khu rừng ven sông Serangoon.

Dù ví trải nghiệm này như "trúng số độc đắc", Teo cũng nhấn mạnh rằng không nên tiếp cận hay cố tình tìm kiếm loài vật. "Chúng rất nhút nhát, sự hiện diện của con người có thể khiến chúng căng thẳng không cần thiết", anh nói.

Loài duy nhất ở châu Á và hành trình "vượt biên" đầy bí ẩn

Theo các chuyên gia, heo vòi Mã Lai (Tapirus indicus) là loài heo vòi duy nhất sinh sống tại châu Á, với đặc điểm nhận diện nổi bật là cơ thể hai màu đen – trắng như "khoác áo". Chúng chủ yếu phân bố tại Malaysia, Thái Lan và Indonesia, không phải loài bản địa của Singapore.

Giới chuyên môn cho rằng những cá thể xuất hiện tại Singapore có thể đã bơi từ Malaysia sang, thậm chí dừng chân tại các đảo nhỏ trước khi tiến vào đất liền. Đây là loài có khả năng bơi rất tốt, hoạt động về đêm và thường sống đơn độc, điều này lý giải cho sự xuất hiện bất ngờ trong các khu vực ven sông hoặc gần rừng ngập mặn.

Thực tế, đây không phải lần đầu heo vòi Mã Lai được phát hiện tại Singapore. Trước đó, vào ngày 2/2, một cá thể đã xuất hiện tại bãi đỗ xe trên đường Defu Lane. Năm 2023 và 2024, các trường hợp tương tự cũng được ghi nhận tại Lorong Halus và Pulau Ubin. Một số ý kiến cho rằng có thể đây là cùng một cá thể di chuyển qua nhiều khu vực khác nhau.

Đại diện Cơ quan Công viên Quốc gia Singapore (NParks) xác nhận đã nắm được các thông tin liên quan và đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Ông How Choon Beng – Giám đốc Nhóm Quản lý Động vật hoang dã thuộc NParks cho biết việc bắt gặp heo vòi tại Singapore là hiếm, và mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới nghiên cứu.

Chỉ còn khoảng 2.500 cá thể, nguy cơ biến mất ngày càng rõ rệt

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), heo vòi Mã Lai hiện được xếp vào nhóm nguy cấp, với số lượng ngoài tự nhiên ước tính chỉ còn khoảng 2.500 cá thể và tiếp tục suy giảm.

Nguyên nhân chính đến từ việc mất môi trường sống do phá rừng, xung đột với con người, tai nạn giao thông và săn bắt trái phép. Đáng chú ý, loài này có tốc độ sinh sản rất chậm mỗi lần chỉ sinh một con, thời gian mang thai kéo dài tới hơn một năm khiến quần thể khó phục hồi.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc động vật hoang dã ngày càng xuất hiện gần khu dân cư có thể là dấu hiệu của sự xáo trộn hệ sinh thái. Khi môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp, chúng buộc phải di chuyển sang những khu vực không quen thuộc để tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn.

Trước tình hình này, NParks khuyến cáo người dân nếu vô tình bắt gặp heo vòi Mã Lai cần giữ bình tĩnh, không tiếp cận, không cho ăn và tránh sử dụng đèn flash khi chụp ảnh. Đồng thời, nên giữ khoảng cách an toàn và báo ngay cho Trung tâm Phản ứng Động vật 24 giờ để đảm bảo an toàn cho cả con người và động vật.

Khoảnh khắc một "quái thú" hiếm hoi lững thững giữa đô thị không chỉ gây tò mò, mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng về sự mong manh của thế giới tự nhiên là nơi mà chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể đẩy cả một loài đến bờ vực biến mất.

(Theo Yahoo, Channelnewsasia, Zaobao)