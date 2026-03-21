Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kịch bản bất ngờ cho một thỏa hiệp mang tính bước ngoặt tại Trung Đông

21-03-2026 - 19:17 PM | Tài chính quốc tế

Những phân tích sâu sắc về mục tiêu thực sự của các bên đang hé lộ một kịch bản mới cho cấu trúc an ninh tại Trung Đông.

Kịch bản bất ngờ cho một thỏa hiệp mang tính bước ngoặt tại Trung Đông- Ảnh 1.

Mỹ không ủng hộ các mục tiêu của Israel đối với Iran và có thể cởi mở với một thỏa hiệp bao gồm các bảo đảm an ninh cho Iran.

Cựu Đại sứ Italy tại Tehran và Bắc Kinh Alberto Bradanini giải thích với TASS , Nga và Trung Quốc có thể đóng vai trò trong việc hình thành một khuôn khổ an ninh khu vực mới.

"Israel không tìm kiếm sự xuống thang, mục tiêu của họ là hủy diệt hoàn toàn và chia cắt Iran thành các thực thể sắc tộc nhỏ hơn. Họ muốn biến Iran thành Gaza hoặc gây bất ổn, như đã xảy ra tại Syria, Sudan hay Libya”, ông Bradanini cho biết.

“Mục tiêu của Israel là sự tan rã của một quốc gia lớn mạnh đang ủng hộ Palestine. Đây là nguyên nhân cốt lõi đằng sau cuộc xung đột với Iran", ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông cho rằng nhiều quốc gia trong khu vực, bắt đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ, phản đối kịch bản này. Các quốc gia châu Âu lo ngại về một làn sóng di cư hàng loạt tiềm tàng. Người tị nạn khó có khả năng đến Mỹ, thay vào đó, họ sẽ đến châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, như đã xảy ra năm 2015 sau cuộc khủng hoảng Syria.

"Quan trọng nhất, Mỹ không ủng hộ kế hoạch này. Iran đã nêu rõ rằng nếu Israel cố gắng chia cắt đất nước, Tehran sẽ đáp trả bằng cách phá hủy mọi thứ xung quanh, thông qua việc sở hữu một kho vũ khí lớn như giải pháp cuối cùng.

Các hành động của Iran chống lại các mục tiêu tại các quốc gia vùng Vịnh gây ra những thách thức đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là kinh tế Mỹ", ông nói thêm.

Ông Bradanini nhấn mạnh, nếu Mỹ thực sự mong muốn chấm dứt cuộc xung đột này, một thỏa hiệp phải được thực hiện.

"Iran có khả năng sẽ đưa ra các điều kiện của riêng mình, quan trọng nhất là yêu cầu các bảo đảm sẽ không có thêm các cuộc tấn công. Do sự thiếu tin tưởng đối với cả Mỹ và Israel, Iran có thể đề xuất một cấu trúc an ninh với Nga và Trung Quốc đóng vai trò là những bên bảo lãnh", ông Bradanini gợi ý.

Theo quan điểm của ông Bradanini, kết quả chính của những nỗ lực hiện nay - bề ngoài nhằm ngăn cản Iran phát triển vũ khí hạt nhân - đã dẫn đến nhận thức rằng mục tiêu chính của Tehran hiện nay là sở hữu loại vũ khí này, coi đó là công cụ răn đe tối thượng.

Theo TASS

Theo Hải Yến

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
trung đông

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đang trên đường tới Cuba, một tàu chở 200.000 thùng dầu Nga bất ngờ đổi hướng tới nước láng giềng của Havana

Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động

Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt với 140 triệu thùng dầu Iran

Gần 20 tàu thương mại Iran bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Mỹ - Israel

Giải mã đòn phủ đầu rúng động của Mỹ-Israel tại Iran: 3 kịch bản kết thúc quyết định vận mệnh Trung Đông

Khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng: Thái Lan không chịu bán, Campuchia tìm đến hai quốc gia này

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên