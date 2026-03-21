Cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm bị buộc tội tham nhũng

21-03-2026 - 21:20 PM | Tài chính quốc tế

Các công tố viên tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã buộc tội ông Shi Yongxin - cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm - về tội tham ô, biển thủ công quỹ và tham nhũng, Tân Hoa Xã đưa tin.

Cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm Shi Yongxin. (Ảnh: Reuters)

Ông Shi (60 tuổi) bị điều tra từ tháng 7 năm ngoái. Sau cuộc điều tra, vào tháng 11, chính quyền địa phương thông báo về việc phê chuẩn lệnh bắt giữ ông với nhiều cáo buộc hình sự.

Ngày 20/3, các công tố viên chính thức buộc tội ông Shi về tội tham ô, biển thủ công quỹ, đưa và nhận hối lộ.

Được mệnh danh là “sư phụ CEO” và nổi tiếng với tham vọng kinh doanh, ông Shi đã tìm cách tận dụng danh tiếng của chùa Thiếu Lâm 1.500 năm tuổi trong suốt thời gian tại vị hàng chục năm.

Chùa Thiếu Lâm, thành lập năm 495, được biết đến là nơi khai sinh ra Thiền tông và võ thuật Trung Quốc.

Ông đã thành lập hàng chục công ty ở nước ngoài, bị nghi ngờ “tham ô quỹ dự án và tài sản nhà chùa”. Ông cũng bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng các quy định Phật giáo, và có con với nhiều phụ nữ.

Số tiền cụ thể liên quan đến các cáo buộc chống lại ông Shi vẫn chưa được tiết lộ.

“Hành vi của ông Shi Yongxin là vô cùng tồi tệ, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cộng đồng Phật giáo, đến hình ảnh của các nhà sư”, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, nhấn mạnh rằng hiệp hội “ủng hộ quyết định xử lý ông Shi Yongxin theo pháp luật”.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đang trên đường tới Cuba, một tàu chở 200.000 thùng dầu Nga bất ngờ đổi hướng tới nước láng giềng của Havana

Đang trên đường tới Cuba, một tàu chở 200.000 thùng dầu Nga bất ngờ đổi hướng tới nước láng giềng của Havana Nổi bật

Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động

Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động Nổi bật

"Quái thú" có bước đi 'vang như tiếng vó ngựa' xuất hiện giữa phố, chuyên gia hé lộ: Chỉ còn 2.500 cá thể

"Quái thú" có bước đi 'vang như tiếng vó ngựa' xuất hiện giữa phố, chuyên gia hé lộ: Chỉ còn 2.500 cá thể

20:31 , 21/03/2026
Kịch bản bất ngờ cho một thỏa hiệp mang tính bước ngoặt tại Trung Đông

Kịch bản bất ngờ cho một thỏa hiệp mang tính bước ngoặt tại Trung Đông

19:17 , 21/03/2026
Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt với 140 triệu thùng dầu Iran

Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt với 140 triệu thùng dầu Iran

18:44 , 21/03/2026
Gần 20 tàu thương mại Iran bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Mỹ - Israel

Gần 20 tàu thương mại Iran bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Mỹ - Israel

18:07 , 21/03/2026

