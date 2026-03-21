Thảm kịch hỏa hoạn tại nhà máy Hàn Quốc: Tất cả những người mất tích đều đã tử vong, số người bị thương lên đến 60 người

Cơ quan cứu hỏa đã tìm thấy vị trí của những người mất tích cuối cùng tại hiện trường vụ cháy nhà máy phụ tùng ô tô ở Daejeon và đang tiến hành công tác thu dọn thi thể.

Theo Bộ Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy Daejeon vào ngày 21 tháng 3, thi thể của 3 người mất tích đã lần lượt được tìm thấy tại tầng 2 của tòa nhà phía Đông nhà máy trong khoảng thời gian từ 4 giờ 10 phút đến 5 giờ chiều cùng ngày. Vị trí của các nạn nhân được xác định khi lực lượng chức năng sử dụng thiết bị hạng nặng để dỡ bỏ đống đổ nát tại khu vực mà chó cứu hộ nghiệp vụ có phản ứng.

Hình ảnh hiện trường

Hiện tại, công tác thu gom thi thể đang được tiến hành khẩn trương. Như vậy, toàn bộ 14 người mất tích mất liên lạc trước đó đều đã được tìm thấy. Trước đó, 11 thi thể được tìm thấy cũng đã tử vong và được đưa đến các bệnh viện lân cận.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 17 phút chiều ngày 20 tháng 3 tại Công ty Công nghiệp An toàn (Anjeon Industries) – một doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô tại quận Daedeok, thành phố Daejeon. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số thương vong được ghi nhận là 74 người, bao gồm 14 người tử vong và 60 người bị thương (trong đó có 25 người bị thương nặng và 35 người bị thương nhẹ).

Phần lớn các nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại nhà máy "Công nghiệp An toàn" được tìm thấy tập trung tại khu vực phòng tập thể hình của công ty khi họ đang tranh thủ nghỉ trưa. Đáng chú ý, phòng tập này được xác định là cơ sở không có tên trong hồ sơ thiết kế hay sổ đăng ký quản lý được nộp cho cơ quan chức năng khi xin cấp phép xây dựng trước đó.

Chiều ngày 21 tháng 3, Tổng thống Lee Jae-myung đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở quận Daedeok để kiểm tra tình hình. Theo thông tin từ Phủ Tổng thống, vào khoảng 3 giờ chiều, Tổng thống Lee đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các đơn vị chức năng phải theo dõi sát sao để đảm bảo không xảy ra thêm bất kỳ tai nạn thứ cấp nào trong quá trình khắc phục hậu quả.