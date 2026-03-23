Ông Kim Jong-un tái đắc cử Chủ tịch Triều Tiên

23-03-2026 - 09:39 AM | Tài chính quốc tế

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch nước.

Ngày 22/3, KCNA cho biết ông Kim Jong-un được tiếp tục bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ trong kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội - SPA) khóa XV, tức quốc hội nước này. Theo KCNA, quyết định bầu ông Kim Jong-un nắm "vị trí đứng đầu đất nước" phản ánh ý chí và nguyện vọng chung của toàn bộ nhân dân Triều Tiên.

Cũng trong kỳ họp này, ông Jo Yong-won, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chức vụ cao nhất trong Quốc hội Triều Tiên, thay thế ông Choe Ryong-hae.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)

Trước đó, ông Kim Jong-un cũng được bầu lại làm Tổng Bí thư đảng Lao động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX hồi tháng 2. Triều Tiên sau đó tiến hành bầu cử quốc hội khóa mới vào ngày 15/3. Cơ quan này thường nhóm họp sau khi đại hội đảng Lao động kết thúc để luật hóa các quyết sách đã được đưa ra.

Theo KCNA, bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp đầu tiên của SPA còn xem xét việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp, thực hiện triệt để kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia do Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX đề ra cũng như bàn thảo về việc thực hiện ngân sách nhà nước Triều Tiên năm 2025 và các vấn đề ngân sách nhà nước năm 2026.

Hồi tháng 2, bà Kim Yo-jong - em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng được bổ nhiệm làm trưởng ban trong đảng Lao động Triều Tiên. Trước đợt thăng chức này, bà Kim Yo-jong giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên truyền & Cổ động của đảng.

Theo chính phủ Hàn Quốc, bà Kim Yo-jong sinh cuối những năm 1980, từ lâu được biết đến là một trong những phụ tá thân cận nhất của anh trai và là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong-un dự lễ khánh thành 10.000 căn hộ mới ở Triều Tiên

Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

