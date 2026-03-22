Tổng thống Mỹ Trump ra tối hậu thư với Iran

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

“Nếu Iran không MỞ HOÀN TOÀN, KHÔNG DỪNG ĐE DỌA, eo biển Hormuz trong vòng 48 GIỜ kể từ thời điểm này, MỸ sẽ tấn công và xóa sổ các NHÀ MÁY ĐIỆN của họ, bắt đầu từ cái lớn nhất trước!” ông Trump viết trên mạng xã hội tối 21/3.

Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh xung đột bước vào giai đoạn nguy hiểm mới.

Ông Trump nói rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận nhưng ông thì không, khẳng định ông đã đạt được các mục tiêu của mình “sớm hơn kế hoạch vài tuần” và Mỹ đã “xóa sổ Iran khỏi bản đồ”.

“Giới lãnh đạo của họ đã không còn, hải quân và không quân của họ đã bị tiêu diệt, họ hoàn toàn không có phòng thủ, và họ muốn đạt được một thỏa thuận. Còn tôi thì không!” ông Trump viết trên Truth Social.

Các quan chức Israel cho biết, lực lượng Iran vừa phóng tên lửa tầm xa lần đầu tiên, làm gia tăng nguy cơ chiến tranh vượt ra ngoài Trung Đông. Một đợt tấn công của Iran vào khu vực gần cơ sở hạt nhân của Israel đã khiến hàng chục người bị thương.

Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm bắn 4.000 km vào căn cứ quân sự Mỹ–Anh Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir. Quân đội Israel cho biết đây là lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa tầm xa kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28/2.

Diego Garcia là một phần của quần đảo Chagos - cách Mauritius 1.609 km về phía đông bắc. Vương quốc Anh đã tiếp quản các hòn đảo này cùng với Mauritius vào năm 1814, sau khi Napoleon Bonaparte thất bại.

Năm 1965, Anh tách quần đảo Chagos khỏi Mauritius - quốc gia giành độc lập 3 năm sau đó.

Năm 2024, London cho biết họ sẽ từ bỏ chủ quyền với quần đảo Chagos, trả cho Mauritius 136 triệu USD mỗi năm trong 99 năm để thuê căn cứ quân sự tại Diego Garcia, đồng nghĩa với việc Anh và Mỹ vẫn có thể tiếp tục sử dụng cơ sở này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Vương quốc Anh “cực kỳ ngu ngốc” khi chuyển giao quyền sở hữu, và đầu tháng này đã chỉ trích London vì từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh trên các hòn đảo để tiến hành tấn công Iran.

Diego Garcia đã hỗ trợ phóng 2 cuộc xâm lược Iraq, đóng vai trò là điểm hạ cánh quan trọng cho các máy bay ném bom thực hiện nhiệm vụ khắp châu Á.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, cuộc tấn công xảy ra trước khi chính phủ nước này cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự của Anh để tấn công các địa điểm tên lửa của Iran.