Miệng núi lửa trên Mặt Trăng được đề xuất đặt theo tên vợ quá cố của chỉ huy Artemis II: Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc!

Theo Phạm Trang | 07-04-2026 - 17:15 PM | Tài chính quốc tế

Các phi hành gia đã đề xuất đặt tên một miệng núi lửa để tưởng nhớ người vợ quá cố của Reid Wiseman - chỉ huy nhiệm vụ.

Trong hành trình lịch sử của sứ mệnh Artemis II, các phi hành gia đã có một khoảnh khắc đầy cảm xúc khi các phi hành gia đề xuất đặt tên một miệng núi lửa trên Mặt Trăng để tưởng nhớ người vợ quá cố của chỉ huy Reid Wiseman.

Sự việc diễn ra vào ngày 6/4, khi tàu vũ trụ bay ở rìa ngoài của hành trình khám phá không gian có người lái. Trong buổi phát sóng trực tiếp, phi hành gia người Canada Jeremy Hansen chia sẻ: “Đó là một điểm sáng trên Mặt Trăng. Và chúng tôi muốn gọi nó là Carroll.”

Theo Hansen, miệng núi lửa này có thể được quan sát “vào những thời điểm nhất định khi Mặt Trăng di chuyển quanh Trái Đất”.

Ngay sau lời đề xuất, chỉ huy Reid Wiseman cùng các thành viên phi hành đoàn đã không giấu được xúc động. Cả bốn phi hành gia lặng lẽ ôm nhau giữa trạng thái không trọng lực. Không chỉ dừng lại ở đó, phi hành đoàn còn đặt tên một miệng núi lửa khác là “Integrity”, trùng với tên con tàu mà họ đang sử dụng.

Đại diện NASA tại Houston cho biết, các đề xuất này sẽ được chuyển tới International Astronomical Union, cơ quan chịu trách nhiệm chính thức trong việc đặt tên các thiên thể và đặc điểm địa lý ngoài không gian.

Cũng trong ngày 6/4, bốn phi hành gia của Artemis II đã trở thành những con người bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử, khi chuẩn bị quan sát những khu vực của Mặt Trăng chưa từng được nhìn thấy bằng mắt thường trong chuyến bay vòng quanh vệ tinh này.

“Quan trọng nhất, chúng tôi muốn dùng khoảnh khắc này để thách thức thế hệ hiện tại và tương lai, đảm bảo kỷ lục này sẽ không tồn tại quá lâu,” Hansen nói thêm.

Được biết, bà Carroll Taylor Wiseman, vợ của chỉ huy Reid Wiseman, đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2020. Kể từ đó, ông một mình nuôi dạy hai con gái.

Nguồn: France24

Theo Phạm Trang

Tàu chở LNG của quốc gia đồng minh Mỹ đang vượt eo biển Hormuz để đến Trung Quốc bất ngờ quay đầu, không thể di chuyển

Iran báo tin không lành tới thế giới về eo biển Hormuz, tuyên bố "không có ngoại lệ"

Là công ty công nghệ 4.000 tỷ USD nhưng Apple đang chậm hơn cả thập kỷ so với đối thủ ở một sản phẩm quan trọng

Campuchia vạch 'đại kế' cho các đảo ở Kep, Sihanoukville

Bi kịch của 1 hãng điện thoại 20 năm tuổi: Thời hoàng kim 300 triệu USD chóng vánh, cuối cùng phá sản vì thua đau hậu bối

Dịch sởi lan rộng khiến hàng chục trẻ em tử vong, một quốc gia triển khai chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp

