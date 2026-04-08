Chứng khoán Mỹ xanh rực rỡ, Dow Jones tăng dựng đứng 1.300 điểm, giá dầu sụt sâu sau thoả thuận ngừng bắn Mỹ- Iran

Anh Dũng | 08-04-2026 - 21:30 PM | Tài chính quốc tế

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần.

Thông tin ngừng bắn đã chấm dứt chuỗi 5 tuần xung đột căng thẳng, vốn là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu lao dốc và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Các chỉ số chứng khoán chính ghi nhận mức tăng ấn tượng. Dow Jones có thời điểm tăng vọt 1.384 điểm, tương đương 2,9%. S&P 500 tăng 2,6%. Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng với mức 3,3%.

Ngược lại với sự hưng phấn của thị trường chứng khoán, giá dầu thô ghi nhận cú rơi sâu. Giá dầu WTI giảm hơn 17% xuống còn 93,42 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 6 cũng mất hơn 16%, hiện giao dịch ở mức 91,65 USD/thùng.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định: "Tôi đồng ý tạm dừng các hoạt động ném bom và tấn công Iran trong thời hạn hai tuần. Chúng tôi đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran. Mỹ tin rằng đây là cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán”.

Ông Trump lưu ý thêm rằng lệnh ngừng bắn "từ hai phía" này đi kèm điều kiện Iran phải mở cửa eo biển Hormuz trở lại.

Phía Iran cũng đưa ra phản hồi tích cực. Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao nước này đã đồng ý mở lại tuyến đường thủy trong hai tuần. Điều kiện đưa ra là mọi cuộc tấn công phải được chấm dứt. Việc lưu thông qua eo biển sẽ được phối hợp với lực lượng vũ trang Iran. Theo các nguồn tin báo chí, Israel cũng đã chấp thuận lệnh ngừng bắn này.

Thị trường chứng khoán tiếp tục nhận thêm cú hích khi ông Trump cho biết Mỹ sẽ hợp tác với Iran để loại bỏ các vật liệu hạt nhân. Hai bên cũng đang thảo luận về việc cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cho Tehran.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vốn chịu áp lực nặng nề từ đầu năm đã hồi phục mạnh mẽ. Nvidia và Amazon cùng tăng hơn 3%. Tesla tăng hơn 2%. JPMorgan và Boeing đồng loạt bứt phá trên 4%.

Mặt khác, nhóm cổ phiếu năng lượng từng tăng nóng trong thời gian xung đột đã quay đầu giảm sâu. Cổ phiếu Exxon Mobil giảm hơn 7% và Chevron giảm hơn 6% ngay từ phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Mặc dù thị trường đang tận hưởng niềm vui từ lệnh ngừng bắn, giới chuyên gia vẫn có những cái nhìn thận trọng. Chiến lược gia trưởng Jay Woods tại Freedom Capital Markets nhận định rằng thị trường đã nhạy bén hơn trong việc dự đoán các bước đi của ông Trump.

Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất hiện nay là liệu khung thời gian "hai tuần" quen thuộc này có thực sự dẫn đến một giải pháp hòa bình sau cùng hay không.

Theo CNBC

