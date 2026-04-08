Cùng tăng dựng đứng sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran nhưng kim loại quý này tăng mạnh gấp hơn 2 lần vàng

Anh Dũng | 08-04-2026 - 15:37 PM | Tài chính quốc tế

Chiều ngày 8/4/2026, giá vàng và bạc thế giới đồng loạt tăng vọt. Đà tăng được kích hoạt ngay sau khi thông tin về lệnh ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được công bố, giải tỏa phần nào áp lực căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Tính đến 15h00 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Theo dữ liệu từ Kitco và Investing, giá vàng hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.811,66 USD/ounce, tăng hơn 2,3% so với phiên trước đó. Trong khi đó, giá bạc tăng vọt lên tới gần 7%, cao hơn nhiều so với đà tăng của vàng.

Việc các bên đạt được thỏa thuận tạm ngừng bắn không khiến vàng mất đi sức hút của một tài sản "trú ẩn". Ngược lại, những lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận và các thiệt hại cơ sở hạ tầng tại Trung Đông sau 6 tuần xung đột tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nắm giữ kim loại quý.

Các tổ chức tài chính lớn cũng được ghi nhận đang tích cực mua vào mỗi khi thị trường có nhịp điều chỉnh.

Cùng chiều với vàng, thị trường bạc chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ. Theo LiveMint và TradingView, giá bạc giao ngay đã tăng tới gần 7%, hiện giao dịch tại mức 76,08 USD/ounce, có thời điểm tiệm cận mốc 77 USD/ounce.

Sự bứt phá của giá bạc được hỗ trợ bởi kỳ vọng vào việc khôi phục các hoạt động công nghiệp và vận tải tại khu Vùng Vịnh. Việc mở cửa trở lại tuyến đường vận tải chiến lược tại eo biển Hormuz giúp giảm bớt chi phí logistic, hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư đối với các kim loại quý có tính ứng dụng công nghiệp cao như bạc.

