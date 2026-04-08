Quốc gia châu Á khiến Elon Musk bất lực, chỉ bán được 29 xe Tesla/tháng, có vỏn vẹn 3 showroom

Tờ Financial Times cho biết, Elon Musk đã nhiều lần gặp khó trong việc tạo dựng chỗ đứng tại Ấn Độ cho các doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, dường như ông vẫn chưa từ bỏ và đang thử thêm một lần nữa.

Quốc gia đông dân nhất thế giới từ lâu vốn là một thị trường khổng lồ tiềm năng trong mắt nhiều doanh nhân toàn cầu. Việc chinh phục thị trường này không hề dễ dàng, nhưng Musk dường như vẫn chưa từ bỏ.

Lần gần nhất Musk gặp Thủ tướng Modi là khi ông thăm Washington vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi khi đó vẫn chưa giúp Musk tháo gỡ những khó khăn lớn tại quốc gia này.

Hãy bắt đầu với Tesla, công ty chiếm phần lớn tài sản của Musk. Trong tháng 2, Tesla chỉ bán được 29 xe tại Ấn Độ. Đây vốn không phải thị trường xe điện lớn, nhưng ngay cả trong bối cảnh quy mô nhỏ đó, thị phần của Tesla cũng chỉ chiếm 0,2% trong tổng số 13.733 xe điện được bán ra trong tháng.

Tháng đó là một kết quả tệ, nhưng không phải trường hợp cá biệt. Tesla đã mở showroom đầu tiên trong số ba showroom tại Ấn Độ vào tháng 7/2025, nhưng đến cuối năm chỉ bán được 225 xe, tương đương 0,13% tổng lượng xe điện bán ra tại nước này trong năm 2025.

Một phần nguyên nhân nằm ở giá cả. Mẫu Model Y của Tesla có giá khởi điểm khoảng 65.000 USD, trong khi một mẫu xe điện phổ thông của Tata Motors chỉ khoảng 8.500 USD. Sự chênh lệch này phần nào đến từ việc Tesla nhập khẩu xe nguyên chiếc, phải chịu mức thuế 110% đối với xe có giá trên 40.000 USD, trong khi xe lắp ráp trong nước từ linh kiện nhập khẩu chỉ chịu thuế khoảng 15%.

Đây cũng là một điểm mà Musk muốn thay đổi. Trước cuộc tổng tuyển cử của Ấn Độ vào mùa hè năm 2024, Musk từng được kỳ vọng sẽ xuất hiện cùng ông Modi khi cân nhắc xây dựng nhà máy tại đây và chính phủ Ấn Độ cũng sẵn sàng đưa ra các ưu đãi chính sách. Tuy nhiên, Musk đã bất ngờ hủy kế hoạch và sang Trung Quốc, một động thái vào phút chót chắc chắn đã khiến ông Modi không hài lòng. Kể từ đó, New Delhi từ chối nới lỏng chính sách cho Tesla.

Deepak Maheshwari, chuyên gia từ Trung tâm Tiến bộ Kinh tế và Xã hội tại New Delhi cho biết hầu hết các tập đoàn đa quốc gia khi vào Ấn Độ đều cử lãnh đạo cấp cao đến gặp chính quyền như một dấu hiệu cam kết.

Musk vẫn chưa thực hiện chuyến thăm này và chưa tìm ra lời giải cho hai thách thức lớn mà bất kỳ doanh nghiệp nước ngoài nào cũng phải đối mặt tại Ấn Độ: Cạnh tranh với các doanh nghiệp nội địa đã có vị thế vững chắc.

Starlink của Musk đã vấp phải cả hai rào cản này. Cuối năm 2024, hai “ông lớn” viễn thông Ấn Độ là Jio của tỷ phú Mukesh Ambani và Airtel của tỷ phú Sunil Mittal đã vận động chính phủ không cấp phổ tần vệ tinh cho Starlink.

Tuy nhiên, trong một bước ngoặt bất ngờ, cả hai sau đó đều ký thỏa thuận riêng để cung cấp dịch vụ Starlink cho khách hàng của mình vào tháng 3/2025. Công ty đã nhận được giấy phép ban đầu để hoạt động tại Ấn Độ vào tháng 6, trong bối cảnh New Delhi muốn tăng cường quan hệ với chính quyền ông Trump. Nhưng quan hệ song phương nhanh chóng căng thẳng khi ông Trump gây sức ép buộc Ấn Độ ngừng mua dầu Nga. Dù hai bên đã đạt được thỏa thuận vào tháng 2, Starlink vẫn chưa vượt qua một số rào cản pháp lý còn tồn tại.

Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng Starlink sẽ khó mở rộng ra ngoài một thị trường ngách nhỏ, ngay cả khi giảm giá thuê bao hàng tháng từ mức 35 USD như tại các thị trường khác. Các nhà mạng hiện tại cung cấp internet băng thông rộng với giá rẻ hơn nhiều, chỉ khoảng 10 USD/tháng.

Điều đó khiến mạng xã hội X trở thành mảng kinh doanh duy nhất của Musk có sự hiện diện đáng kể tại Ấn Độ. Nền tảng này đã xây dựng phần lớn trong tổng số 23 triệu người dùng tại Ấn Độ trước khi Musk mua lại vào năm 2022, khi nó còn mang tên Twitter.

Musk đã gặp khó trong việc biến nền tảng này thành mảng kinh doanh có lãi ở nhiều quốc gia, nhưng tại Ấn Độ, X còn đang đối mặt với một cuộc chiến pháp lý mang tính sống còn với chính phủ ông Modi liên quan đến vấn đề “kiểm duyệt thông tin không kiểm soát”. Chính phủ muốn siết chặt kiểm soát nội dung.

Dù vậy, đội ngũ của Musk vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Ngày 1/4, Gwynne Shotwell, Chủ tịch SpaceX (công ty sở hữu X Corp và Starlink) đã gặp Bộ trưởng Truyền thông Ấn Độ Jyotiraditya Scindia tại New Delhi. Nhưng có lẽ Musk sẽ cần thêm nhiều nỗ lực ngoại giao hơn nữa.

Theo: Financial Times