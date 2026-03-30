Bí mật ‘The Algorithm’: Thứ quyền năng giúp Elon Musk điều khiển những bộ não thông minh nhất hành tinh

Không chỉ dừng lại ở những phát ngôn gây sốc trên X, thành công vang dội của Tesla và SpaceX thực chất được vận hành bởi một bộ quy tắc quản trị cốt lõi mang tên "The Algorithm" (Thuật toán). Theo Jon McNeill, cựu Chủ tịch Tesla, bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng có thể học cách áp dụng tư duy này để phá vỡ giới hạn của doanh nghiệp.

Trong cuốn sách vừa ra mắt mang tên "The Algorithm", ông Jon McNeill, người từng là "phó tướng" quan trọng của Elon Musk trong giai đoạn Tesla vượt qua "địa ngục sản xuất" Model 3, đã giải mã công thức giúp Musk điều hành những đội ngũ thông minh nhất hành tinh.

Ông McNeill khẳng định rằng, phần lớn thiên tài tại các công ty của Musk không đến từ một cá nhân duy nhất, mà đến từ sự tự do mà "The Algorithm" mang lại: quyền được đặt câu hỏi về mọi thứ và đổi mới một cách táo bạo.

5 bước "thần thánh" xoay chuyển cục diện

"The Algorithm" không phải là một lý thuyết xa vời mà là một chuỗi các bước thực thi thực dụng đến mức khắc nghiệt. Nó bắt nguồn từ tư duy "Nguyên lý đầu tiên" (First Principles Thinking), tức là cách tiếp cận vấn đề bằng cách bóc tách nó xuống tận mức độ nguyên tử, thay vì so sánh với những gì đã tồn tại trước đó.

Quy trình này bao gồm 5 bước cụ thể:

1. Nghi ngờ mọi yêu cầu: Đừng mặc định một quy trình là đúng chỉ vì nó đã tồn tại từ lâu.

2. Loại bỏ mọi bước hoặc bộ phận có thể: Nếu không phải thêm lại ít nhất 10% những gì đã bỏ đi, nghĩa là bạn chưa bỏ đủ nhiều.

3. Đơn giản hóa và tối ưu hóa: Chỉ thực hiện bước này sau khi đã hoàn thành bước 2. Sai lầm phổ biến nhất là tối ưu hóa một thứ lẽ ra không nên tồn tại.

4. Tăng tốc thời gian chu kỳ: Đẩy nhanh tốc độ vận hành để phát hiện sai sót sớm hơn.

5. Tự động hóa: Đây là bước cuối cùng, không phải bước đầu tiên.

Triết lý này đang được thể hiện rõ nét qua dự án mới nhất của Musk: Terafab. Đây là kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip AI lớn nhất thế giới, một dự án hợp tác giữa Tesla và SpaceX. Trong khi các đối thủ chấp nhận chờ đợi nguồn cung từ các nhà sản xuất chip truyền thống, Musk chọn cách tự làm để kiểm soát vận mệnh của mình.

Hiện tại, các nhà cung cấp toàn cầu chỉ đáp ứng được khoảng 2% nhu cầu chip mà Elon Musk cần cho dự án xe tự lái, robot hình người và các trung tâm dữ liệu không gian của SpaceX. Theo McNeill, Musk hiểu rõ rằng sự phụ thuộc vào bên ngoài là một "điểm yếu chết người" (single point of failure).

Thay vì thỏa hiệp với tốc độ tăng trưởng chậm chạp của nhà cung cấp, Elon Musk chọn cách xây dựng cả một ngành công nghiệp phụ trợ cho riêng mình. Ước tính, dự án Terafab có thể tiêu tốn tới hơn 20 tỷ USD, một con số khổng lồ nhưng hoàn toàn logic theo tư duy của "The Algorithm".

Một yếu tố then chốt khác giúp "The Algorithm" phát huy tác dụng là sự thúc ép về thời gian. Ông McNeill chia sẻ rằng tỷ phú giàu nhất thế giới thường xuyên bám sát một hoặc hai vấn đề sống còn và thúc đẩy chúng hàng tuần. Sự hiện diện trực tiếp của CEO trong các buổi đánh giá kỹ thuật hàng tuần tạo ra một áp lực khủng khiếp nhưng cũng đồng thời tạo ra tốc độ tăng trưởng vượt bậc.

Dù thực tế ông chủ Tesla không phải lúc nào cũng đạt được những con số "trên trời" mà ông đưa ra, ví dụ như mục tiêu sản xuất 20 triệu xe Tesla mỗi năm trong khi thực tế năm ngoái mới đạt 1,6 triệu xe, nhưng không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của ông.

Bằng cách đặt ra những mục tiêu không tưởng và ép đội ngũ vận hành theo "The Algorithm", Elon Musk đã biến Tesla thành thế lực xe điện số một và đưa SpaceX trở thành cái tên thống trị nền kinh tế không gian.

Đối với giới khởi nghiệp và các nhà quản trị trẻ, bài học từ Musk rất rõ ràng: Đừng chấp nhận các rào cản mang tên "quy trình" hay "thị trường". Hãy bóc tách vấn đề về bản chất nguyên thủy nhất, loại bỏ những thứ thừa thãi và không ngừng đẩy nhanh tốc độ thực thi. Đó chính là cách duy nhất để biến những ý tưởng viễn tưởng thành sự thật hiển hiện trước mắt.

*Nguồn: WSJ, Fortune