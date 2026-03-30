Sinh vật lạ ở Ai Cập vừa làm thay đổi lịch sử loài người

Theo Anh Thư | 30-03-2026 - 18:21 PM | Tài chính quốc tế

Những mẩu xương và răng "không thuộc về bất kỳ loài nào đã biết" đã làm đảo lộn niềm tin bấy lâu về "đất tổ" của loài người.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học luôn tin tưởng rằng tổ tiên của loài người và vượn hiện đại bắt nguồn từ Đông Phi, như Kenya hay Ethiopia. Nhưng một sinh vật cổ đại sống ở Ai Cập tận 18 triệu năm trước đã thách thức niềm tin đó.

Theo Live Science, câu chuyện bắt nguồn từ những mẩu xương và răng hóa thạch mà nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Shorouq Al-Ashqar từ Đại học Mansoura (Ai Cập) khai quật được ở di chỉ Wadi Moghra, miền Bắc Ai Cập, trong các năm 2023-2024.

Kết quả cho thấy đó là một phần xương hàm và răng của vượn, nhưng không thuộc về bất kỳ loài nào đã biết.

Một trong các mảnh hóa thạch được tìm thấy ở Ai Cập, thuộc về một loài họ hàng với tổ tiên chung của loài người và các loài vượn hiện đại khác - Ảnh: Hesham Sallam

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Science, các nhà khoa học đã đặt tên cho loài vượn cổ đại mới là Masripithecus moghraensis.

Nhưng nó không chỉ là một loài mới đơn thuần. Phân tích di truyền tiết lộ điều chấn động hơn: Masripithecus moghraensis nằm trên dòng dõi tổ tiên trực tiếp dẫn đến tất cả các loài vượn hiện đại, xuất hiện vào thời điểm ngay trước khi dòng dõi này phân nhánh thành vượn nhỏ (như vượn tay dài) và vượn lớn (nhánh dẫn đến loài người).

Việc tìm thấy loài mới này ở Ai Cập - một quốc gia Bắc Phi - cho thấy "đất tổ" của loài người có thể không phải là Đông Phi hoặc không chỉ gói gọn ở Đông Phi.

Thay vào đó, tổ tiên của chúng ta có thể đã sinh sống và tiến hóa ở một khu vực rộng lớn hơn nhiều, bao gồm cả Bắc Phi và bán đảo Ả Rập.

Chưa kể, Masripithecus moghraensis có quan hệ rất gần với tổ tiên chung cuối cùng của chúng ta và tất cả các loài vượn hiện nay, cho thấy vị tổ tiên chung này cũng sống ở khu vực gần đó - phần phía Bắc của lục địa Ả Rập - Phi cổ đại.

Vào thời điểm 18 triệu năm trước, 2 mảng kiến tạo Ả Rập và châu Phi ngày nay vẫn còn là khối lục địa thống nhất Afro-Arabia, với biển Đỏ mới chỉ là một vết nứt địa chất. Vì vậy, tổ tiên của chúng ta có thể dễ dàng đi bộ qua lại vùng đất nay là Ai Cập và bán đảo Ả Rập.

