Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nước EU hoàn tất chuyển toàn bộ vàng dự trữ tại Mỹ về nước, thu lời gần 15 tỷ USD

Y Vân | 07-04-2026 - 00:05 AM | Tài chính quốc tế

Đây là nước có dự trữ vàng lớn thứ 4 thế giới.

Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France (BdF) cho biết đã thu về khoản lãi 12,8 tỷ euro (14,8 tỷ USD) sau khi "nâng cấp" 129 tấn vàng - tương đương khoảng 5% tổng dự trữ vàng của nước này - từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026.

Từ 2005, BdF đã dần thay thế vàng cũ, không đạt tiêu chuẩn bằng các thỏi vàng mới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hiện đại. Ngân hàng đã hồi hương phần lớn dự trữ vàng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Anh (BoE) từ năm 1963 đến năm 1966.

Trong đó, 129 tấn vàng trên là số vàng cuối cùng mà Pháp cất giữ tại Fed. Thay vì tinh chế và vận chuyển số vàng này về nước, BdF đã chọn bán đi và mua vàng thỏi mới để phù hợp với quy định trên thị trường châu Âu.

Như vậy, số vàng trên đã được thay thế bằng số vàng tương đương được mua ở châu Âu và đang nằm tại Paris.

Qua 26 lần giao dịch, BdF đã thu được khoản lợi nhuận khoảng 12,8 tỷ euro nhờ giá vàng cao kỷ lục.

Hiện Pháp có tổng dự trữ vàng khoảng 2.437 tấn, lớn thứ tư trên thế giới và toàn bộ được cất giữ tại Paris.

Thống đốc BdF Francois Villeroy de Galhau khẳng định rằng quyết định chuyển vàng từ Mỹ về nước không mang động cơ chính trị. Thay vào đó, động thái này dựa trên thực tế là vàng tiêu chuẩn cao hơn được giao dịch trên thị trường châu Âu và việc mua vàng mới dễ dàng hơn so với việc tinh chế vàng cũ.

Theo Yahoo Finance

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên