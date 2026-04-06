Hàn Quốc: Sản phụ mang thai đôi bị 7 bệnh viện từ chối, 1 bé tử vong, 1 bé tổn thương não

Sản phụ bị 7 bệnh viện từ chối giữa đêm

Một vụ việc gây chấn động dư luận Hàn Quốc vừa được đăng tải, khi một sản phụ mang thai đôi rơi vào tình huống nguy kịch nhưng bị hàng loạt bệnh viện từ chối tiếp nhận, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Theo đó, vào ngày 1/3 vừa qua, một phụ nữ quốc tịch Mỹ đang mang thai ở tuần thứ 28 đã xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội khi đang lưu trú tại một khách sạn ở thành phố Daegu (Hàn QUốc). Từ tối hôm trước, sản phụ đã cảm thấy đau nhưng khi chồng liên hệ với một phòng khám sản khoa lúc 22h16, họ chỉ nhận được câu trả lời rằng do không có hồ sơ khám bệnh nên cần chuyển đến bệnh viện tuyến trên.

Đến khoảng 1h sáng hôm sau, cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn, người chồng đã gọi cấp cứu 119. Khoảng 10 phút sau, sản phụ được đưa lên xe cứu thương.

Ảnh: Maeil Business Newspaper

Tuy nhiên, chiếc xe đã phải dừng lại ngay trước khách sạn trong hơn 50 phút mà không thể di chuyển. Nguyên nhân là do lực lượng cứu hộ đã liên hệ với 7 bệnh viện lớn tại Daegu nhưng tất cả đều từ chối tiếp nhận bệnh nhân. Lý do được đưa ra bao gồm thiếu bác sĩ sản khoa, không đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận trẻ sơ sinh hoặc không có giường bệnh phù hợp.

Trong tình thế cấp bách, người chồng quyết định tự lái xe đưa vợ đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul chi nhánh Bundang, nơi sản phụ từng theo dõi thai kỳ trước đó. Đồng thời, người thân tiếp tục liên hệ với các cơ sở y tế trên đường đi để tìm nơi có thể tiếp nhận.

Người chồng cho biết vợ mình thuộc nhóm thai kỳ nguy cơ cao do mang song thai và từng thực hiện phẫu thuật nhằm ngăn ngừa sinh non. Khi cơn đau xuất hiện, tính mạng của cả mẹ và hai thai nhi đều bị đe dọa.

Trong quá trình di chuyển, tình hình tiếp tục rơi vào hỗn loạn. Khoảng 3h20 sáng, gia đình gặp một xe cứu thương tại khu vực Gumi (tỉnh Gyeongbuk), nhưng việc truyền đạt thông tin bệnh nhân không chính xác khiến họ không được hỗ trợ kịp thời. Thậm chí, phía cứu hộ còn đề xuất quay lại Daegu.

Không còn lựa chọn nào khác, người chồng tiếp tục lái xe. Đến khoảng 4h42 sáng, tại khu vực Gamgok (tỉnh Chungbuk), họ tiếp tục gặp một đội cấp cứu khác và yêu cầu được đưa đến Bệnh viện Bundang. Khi đó, tình trạng sản phụ đã trở nên rất nghiêm trọng với hiện tượng vỡ ối và tụt huyết áp.

Sau khoảng 4 giờ kể từ khi gọi cấp cứu, vào lúc 5h35 sáng, sản phụ cuối cùng cũng được đưa đến bệnh viện. Dù các bác sĩ đã tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp và cứu được người mẹ, nhưng bi kịch đã xảy ra với hai đứa trẻ.

Bé đầu tiên được sinh ra trong tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng và không qua khỏi chỉ sau chưa đầy một ngày. Bé thứ hai bị tổn thương não và hiện đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

Người chồng đau đớn cho biết: “Trong lúc đang chăm sóc vợ, tôi nhận được cuộc gọi từ y tá nói rằng ‘đứa bé có lẽ sắp không qua khỏi, nên gia đình nên đến ôm bé lần cuối’. Và rồi chúng tôi đã mất đứa con đầu lòng.”

Hệ thống cấp cứu quá tải, bệnh viện e ngại rủi ro

Các trường hợp cơ sở y tế cấp cứu từ chối tiếp nhận bệnh nhân với lý do thiếu nhân lực, thiết bị và giường bệnh đang gia tăng nhanh chóng qua từng năm tại Hàn Quốc.

Theo dữ liệu do văn phòng nghị sĩ Seo Young-seok thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc cung cấp từ Trung tâm Y tế Quốc gia, số lần các cơ sở cấp cứu thông báo “khó tiếp nhận bệnh nhân” đã tăng từ 58.520 ca vào năm 2023 lên 119.990 ca trong năm ngoái, tức tăng hơn gấp đôi.

Giới chuyên môn cho rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở sự thiếu hụt nhân lực, thiết bị và giường bệnh, mà còn xuất phát từ nỗi lo về trách nhiệm pháp lý. Nhiều bệnh viện e ngại tiếp nhận những ca bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị, vì có thể phải đối mặt với rủi ro liên quan đến sai sót y khoa.

Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Y học Cấp cứu Hàn Quốc, Lee Hyung-min, chỉ ra rằng phản ứng ban đầu của lực lượng 119 còn thiếu sót.

Ông cho biết, trên thực tế, số bệnh viện có đủ cơ sở vật chất, nhân lực và giường bệnh để tiếp nhận các ca sản phụ nguy cơ cao là rất hiếm trên toàn quốc. Vì vậy, ngay từ khi xuất phát, lực lượng cấp cứu cần xác định rõ cơ sở y tế nào tại Daegu có khả năng tiếp nhận để tránh chậm trễ.

Ông cũng thẳng thắn chỉ ra rằng nhiều bệnh viện hiện nay tỏ ra dè dặt trong việc nhận bệnh nhân nặng, do lo ngại phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra sự cố y khoa trong khi chưa đủ năng lực điều trị đến cùng.

Nguồn: Maeil Business Newspaper