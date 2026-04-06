Không nhận ra "thiên đường du lịch" Chiang Mai những ngày này: Chính quyền, bệnh viện đều phải đưa ra cảnh báo

Chiang Mai đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, với nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng vọt lên mức cực kỳ nguy hiểm.

Vào ngày 4 tháng 4, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Bệnh viện Nakornping thuộc huyện Mae Rim đã đạt mức cao nhất là 409 microgam trên mét khối lúc 9 giờ sáng, một mức độ được coi là cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe con người.

Những hình ảnh được công bố từ bệnh viện cho thấy khu vực xung quanh bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm sút đến mức các tòa nhà gần đó hầu như không thể nhìn thấy. Tình trạng này cho thấy mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm đang hoành hành ở miền bắc Thái Lan.

Hình ảnh được ghi nhận tại Chiang Mai

Các quan chức y tế cảnh báo rằng tình hình đã ảnh hưởng đến bệnh nhân, đặc biệt là những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Nhiều người cho biết gặp khó khăn trong việc thở khi lớp khói độc hại tiếp tục dày đặc suốt cả ngày.

Các nhà chức trách đang kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay lập tức. Các biện pháp này bao gồm tránh các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là tập thể dục hoặc tiếp xúc lâu dài ở những khu vực thoáng đãng, vì những hoạt động này có thể làm tăng đáng kể lượng bụi mịn hít vào phổi.

Việc đeo khẩu trang N95 vừa vặn được khuyến cáo mạnh mẽ cho bất cứ ai phải ra ngoài, vì khẩu trang phẫu thuật thông thường không hiệu quả trong việc lọc các hạt bụi PM2.5. Người dân cũng được khuyên nên tạo ra “vùng an toàn” trong nhà bằng cách đóng kín cửa sổ và sử dụng máy lọc không khí để giảm mức độ ô nhiễm trong nhà. Những người gặp các triệu chứng như ho, tức ngực, kích ứng mắt hoặc khó thở nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Tình hình ô nhiễm chủ yếu do cháy rừng

Ngày 31/3, thống đốc tỉnh Chiang Mai và các quan chức cấp cao khác của tỉnh đã gặp gỡ chính phủ trung ương để thảo luận về tình hình. Trong một tuyên bố, văn phòng thống đốc tỉnh Chiang Mai cho biết việc đốt rác trái phép và cháy rừng trong các công viên quốc gia là nguyên nhân gây ra hiện tượng khói mù nguy hiểm.

Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Thông tin Địa lý của Thái Lan, một cơ quan chính phủ, cho biết rằng họ đã ghi nhận mức "cao kỷ lục" mới trong năm 2026 với 4.750 điểm nóng cháy rừng trên toàn quốc. Báo cáo cho biết hơn 5.000 điểm nóng đã được phát hiện dọc biên giới với Myanmar, cùng hàng nghìn điểm nóng khác trải rộng khắp Lào, Campuchia, Việt Nam và Malaysia.

Tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng đột biến diễn ra trong bối cảnh các nhà hoạt động vì không khí sạch cảnh báo rằng dự luật nhằm bảo vệ quyền được hít thở không khí trong lành và đánh thuế các nguồn phát thải đang có nguy cơ bị bác bỏ tại quốc hội.

Dự luật đã bị tạm hoãn khi quốc hội giải tán năm ngoái và nếu không được xem xét lại trong một khoảng thời gian giới hạn, quy trình sẽ phải "quay trở lại vạch xuất phát", Mạng lưới Không khí Sạch Thái Lan cho biết.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, năm 2023, hơn 10 triệu người cần được điều trị các vấn đề sức khỏe liên quan đến ô nhiễm.

Nguồn: The Nation, AFP