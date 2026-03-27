Rúng động Hàn Quốc: Nam nhân viên bị chủ quán hành hạ, ép làm việc 20 giờ/ngày, camera giám sát 24/7

Mới đây, dư luận Hàn Quốc chấn động trước vụ việc một chủ quán ăn Trung hoa tại thành phố Busan bị cáo buộc giam giữ và bạo hành dã man một nhân viên cùng tuổi trong suốt 2 năm. Nạn nhân bị khống chế bởi những lời đe dọa sát hại người thân nếu có ý định bỏ trốn.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội từ người quen của nạn nhân (tạm gọi là A) vào ngày 22/3 vừa qua, sự việc bắt đầu từ cuối năm 2021 khi A vào làm việc tại một quán mì ở quận Seo, Busan. Cơn ác mộng thực sự ập đến từ khoảng đầu năm 2024, khi chủ quán bắt đầu trút giận lên nhân viên với lý do "kinh doanh ế ẩm".

Nạn nhân cho biết bản thân liên tục bị chủ quán hành hung bằng nhiều hung khí nguy hiểm như gậy gỗ, thanh sắt, búa và dây xích. Thậm chí, có những lần A bị chủ quán bóp cổ đến mức ngất xỉu. Khi nạn nhân van xin được thôi việc và chấp nhận từ bỏ toàn bộ tiền lương, tiền thôi việc, đối tượng này vẫn không buông tha.

Để triệt tiêu ý định phản kháng, gã chủ quán đã dùng thông tin cá nhân của gia đình A để đe dọa: "Nếu mày dám trốn, tao sẽ giết sạch cả nhà mày".

Chằng chịt các vết bầm tím trên cơ thể

Sự tàn độc của đối tượng này còn thể hiện qua việc cưỡng ép nạn nhân làm việc tới 20 giờ mỗi ngày và lắp đặt camera giám sát 24/7. Khi A bị thương ở đầu do bị đánh và không thể ra tiệm cắt tóc, chủ quán đã dùng tông đơ tự tay cạo trọc đầu nạn nhân. Thậm chí, khi chân của A bị sưng tấy không thể đi lại, đối tượng này đã nhốt anh trong căn gác xép chật hẹp ở tầng 2 và bắt đi vệ sinh tại chỗ vào bô.

Không dừng lại ở việc hành hạ thể xác, chủ quán còn lập kế hoạch ép gia đình nạn nhân phải tiếp quản lại cửa hàng đang nợ nần. Đối tượng soạn sẵn kịch bản, bắt A học thuộc lòng để gọi điện xin tiền gia đình mua lại quán. Mỗi lần A không thuộc bài hoặc không gọi được tiền về, những trận đòn roi lại tiếp tục trút xuống.

Sau khi cảm nhận tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, ngày 12 vừa qua, A đã lấy hết can đảm tháo chạy và trình báo cảnh sát. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị suy dinh dưỡng nặng, rách cơ bắp chân và nhiều thương tích nghiêm trọng khác với thời gian điều trị dự kiến ít nhất 4 tuần.

Đáng phẫn nộ hơn, tại cơ quan điều tra, gã chủ quán thản nhiên cho rằng đây chỉ là "vụ ẩu đả giữa hai bên". Khi nhận thấy tình hình bất lợi, đối tượng này lại quay sang gửi tin nhắn cầu xin nạn nhân tha thứ với lý do: "Tôi đang nợ nần chồng chất, không có tiền thuê luật sư hay bồi thường. Nếu đi tù, vợ con tôi sẽ không có ai chăm sóc".

Hiện tại, cơ quan cảnh sát đã ban hành lệnh cấm tiếp cận đối với chủ quán ăn này. Đồng thời, nạn nhân A đã được cấp thiết bị đồng hồ thông minh khẩn cấp để có thể liên lạc ngay với cảnh sát nếu gặp nguy hiểm. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

