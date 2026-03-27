Nóng: Một ngân hàng vừa bị phạt gần 2,7 triệu USD vì làm giả tài liệu suốt 3 năm

Ngân hàng Bank of London và công ty mẹ Oplyse Holdings Limited vừa bị phạt số tiền 2 triệu bảng Anh (tương đương 2,68 triệu USD) vì bê bối thiếu minh bạch.

Cơ quan Quản lý Thận trọng (Prudential Regulation Authority - PRA), trực thuộc Ngân hàng Trung ương Anh, cho biết ngân hàng này đã cung cấp thông tin sai lệch về tình hình vốn, đồng thời không duy trì đủ nguồn lực tài chính theo quy định.

Theo PRA, các hành vi sai phạm diễn ra trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2024, bao gồm việc cung cấp các tài liệu bị làm giả nhằm tạo ra sai lệch về tình trạng vốn của ngân hàng. Ngoài ra, các công ty cũng không hành xử thận trọng, không quản lý hoặc báo cáo đầy đủ các rủi ro lớn phát sinh từ khoản vay nội bộ giữa Bank of London Group Limited và Oplyse Holdings Limited.

Ban đầu, mức độ vi phạm được đánh giá là nghiêm trọng đến mức có thể bị phạt tới 12 triệu bảng (khoảng 16 triệu USD). Tuy nhiên, số tiền phạt đã được giảm xuống còn 2 triệu bảng sau khi các công ty lập luận rằng mức phạt cao hơn sẽ gây khó khăn tài chính đáng kể. PRA, Bank of London Group Limited và Oplyse Holdings Limited đã đạt được thỏa thuận dàn xếp.

Đây là lần đầu tiên PRA xử phạt một tổ chức vì không đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng là lần đầu cơ quan này thực hiện biện pháp chế tài đối với một công ty mẹ trong lĩnh vực tài chính. Ông Sam Woods, Giám đốc điều hành PRA, nhấn mạnh:

“Niềm tin vào hệ thống ngân hàng tại Anh đòi hỏi mọi ngân hàng, bất kể quy mô, phải đảm bảo tính chính trực và minh bạch với PRA. Bank of London Group Limited và Oplyse Holdings Limited đã không đáp ứng được tiêu chuẩn này, dẫn đến án phạt hôm nay”.

Về phía mình, Bank of London cho biết họ chấp nhận các kết luận cuối cùng của PRA, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối đối với những sai sót. Ngân hàng này cho rằng các vấn đề phát sinh chủ yếu từ ban lãnh đạo trước đây và khẳng định đã thay đổi đội ngũ quản lý.

Việc PRA lần đầu tiên xử phạt một tổ chức vì “thiếu chính trực” không chỉ là câu chuyện riêng của Bank of London. Dù quy mô vụ việc không đủ lớn để gây chấn động hệ thống, song lại phơi bày một vấn đề cốt lõi: niềm tin - nền móng của toàn bộ ngành ngân hàng - có thể bị lung lay từ những sai lệch tưởng chừng nhỏ nhất.﻿

Trong hệ thống tài chính hiện đại, vốn không chỉ là con số trên bảng cân đối kế toán. Một ngân hàng có thể có đủ vốn trên giấy tờ, nhưng nếu thông tin đó sai lệch, toàn bộ hệ thống đánh giá rủi ro sẽ bị bóp méo.

Được biết ﻿Bank of London được thành lập với định vị là một ngân hàng thế hệ mới (next-generation clearing bank), tập trung vào việc cung cấp hạ tầng thanh toán và dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp. Khác với các ngân hàng bán lẻ truyền thống, ngân hàng này hướng tới việc xây dựng một nền tảng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa hệ thống thanh toán, giảm phụ thuộc vào các ngân hàng trung gian lâu đời và tăng tính cạnh tranh trong lĩnh vực clearing (thanh toán bù trừ). Trong bối cảnh thị trường tài chính Anh đang mở cửa mạnh mẽ cho các fintech và ngân hàng số, Bank of London được kỳ vọng sẽ trở thành một đối trọng mới, mang lại sự linh hoạt và đổi mới cho hệ thống.

Theo: Reuters﻿




