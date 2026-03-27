Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran tuyên bố "chính thức đóng eo biển Hormuz"

Theo Tường Như | 27-03-2026 - 20:01 PM | Tài chính quốc tế

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, đe dọa trừng phạt tàu qua lại, trong lúc Mỹ cân nhắc tăng quân song song với nối lại đàm phán gián tiếp.

The Independent cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị "chính thức đóng cửa hoàn toàn", đồng thời cảnh báo mọi tàu thuyền đi qua khu vực này sẽ phải đối mặt với "biện pháp cứng rắn".

IRGC nhấn mạnh các tàu đi và đến các cảng của đồng minh hoặc những bên ủng hộ Israel và Mỹ sẽ bị cấm di chuyển qua bất kỳ hành lang hàng hải nào của eo biển Hormuz. 

Ít nhất ba tàu container mang quốc tịch khác nhau đã buộc phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ phía Iran trong ngày 27-3, cho thấy mức độ rủi ro an ninh gia tăng rõ rệt tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Ảnh: AP

Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu – đã gần như tê liệt kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28-2. 

Thông tin diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, theo The Wall Street Journal. 

Lực lượng này có thể được bố trí tại các vị trí chiến lược, đủ khả năng tấn công Iran và đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Tehran.

Dù căng thẳng leo thang, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Bộ trưởng Ngoại giao  Đức tiết lộ Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp, với kế hoạch gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới tại Pakistan.

Trước đó, về phía Washington, ông Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo khả năng phá hủy các cơ sở năng lượng nếu Tehran không chấp nhận đề xuất 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. 

Người lao động

Từ Khóa:
iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia dừng phạt vi phạm giao thông

Vừa cho tàu dầu Nga đến Cuba ngạo nghễ đi qua, quốc gia châu Âu tiếp tục 'đứng nhìn' một tàu chở 800.000 thùng ung dung di chuyển

Ngoại trưởng Mỹ nêu kịch bản khôi phục lưu thông tại 'tử huyệt' Hormuz

20:00 , 27/03/2026
Nga khiến thế giới nín thở: Sắp tạo nguyên tố chưa từng có trong Bảng Tuần Hoàn từ "cú va chạm triệu đô"

18:14 , 27/03/2026
"Huyền thoại" trở lại Nga: Cú lội ngược dòng ngoạn mục!

17:00 , 27/03/2026
Xe điện đối diện 1 cơn đau đầu mới: Chuyện gì đang xảy ra?

16:48 , 27/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên