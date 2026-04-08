Sau vụ 12 tấn kẹo bị cướp, KitKat có màn hộ tống "cấp quốc gia" với hàng loạt SUV đen, vệ sĩ gây chú ý

Theo Phạm Trang | 08-04-2026 - 17:10 PM | Tài chính quốc tế

Một vụ trộm sô cô la quy mô lớn bất ngờ biến thành chiến dịch viral khi xe chở KitKat được bảo vệ như hàng “cấp quốc gia”.

Sự việc bắt đầu từ tháng 3, khi một nhóm trộm đã lấy đi hơn 12 tấn KitKat, tương đương 413.793 thanh kẹo trong một xe tải đang trên đường vận chuyển. Quy mô của vụ trộm nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, biến một vụ mất cắp hàng hóa tưởng chừng bình thường thành câu chuyện được chia sẻ rộng rãi.

Để đối phó, Nestlé đã triển khai hệ thống theo dõi dựa trên mã lô hàng in trên từng thanh KitKat. Khi một sản phẩm nằm trong lô bị đánh cắp được quét, hệ thống sẽ tự động gắn cờ và cung cấp hướng dẫn báo cáo, giúp truy vết hành trình của số sô cô la thất lạc.

Tuy nhiên, động thái tiếp theo của hãng mới thực sự khiến cộng đồng mạng bùng nổ.

Tại Toronto, nhiều xe tải chở KitKat bị bắt gặp di chuyển cùng đoàn hộ tống an ninh gồm các SUV màu đen. Cùng thời điểm, một tin tuyển dụng vị trí “nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp” với kinh nghiệm bảo vệ hàng hóa giá trị cao cũng xuất hiện, càng khiến câu chuyện thêm phần kịch tính.

Trong một video lan truyền trên Instagram, nhà sáng tạo nội dung Shawn Molko ghi lại cảnh một đoàn xe hộ tống bao quanh xe tải KitKat giữa trung tâm thành phố. Anh hài hước bình luận: “KitKat không đùa đâu. Bảo vệ cấp tổng thống luôn. Hoặc là họ sợ bị đột nhập lần nữa, hoặc là Beyoncé đang ở trong xe."

Nguồn: Instagram@kitkatcanada

Không lâu sau, KitKat xác nhận toàn bộ màn “hộ tống cấp cao” này thực chất là một phần trong chiến dịch quảng cáo do agency Courage thực hiện.

Theo nhà sáng lập Joel Holtby, chiến dịch được xây dựng nhằm tận dụng sự lan truyền của vụ trộm, biến nó thành một khoảnh khắc hài hước đúng tinh thần Canada.

“Chúng tôi không cần thông điệp phức tạp. Chỉ cần một chiếc xe tải KitKat được hộ tống như hàng hóa tối mật là đủ,” ông nói.

Dù cộng đồng mạng đang thích thú với “cú twist” này, số sô cô la bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy. Nestlé cho biết họ vẫn đang tiếp tục nỗ lực truy vết lô hàng mất cắp.

